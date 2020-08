Noël Le Graët et «la bonne décision» concernant l'arrêt prématuré de la Ligue 1

IL y a plusieurs mois, la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP) avaient décidé d'arrêter prématurément les championnats en cours à cause du Covid-19. Une décision qui a énormément fait parler à l'époque, notamment concernant le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui allaient jouer la Ligue des Champions en étant "désavantagé". Mais aujourd'hui, Parisiens et Gones sont en demi-finales de C1 ! Longuement interrogé par Le Parisien, le président de la FFF Noël Le Graët est alors revenu sur le sujet. Et pour lui, la bonne décision a été prise le 30 avril : «je pense toujours qu'on a pris la bonne décision entre la maladie, et le fait qu'on devait s'en protéger, et l'argent. J'ai fait un choix très net en faveur de la protection face au coronavirus.»

Relancé ensuite sur le fait que le PSG et l'OL avaient remis en cause cette décision des instances françaises (les deux clubs voulaient finir la saison en cours), l'homme fort de le Fédération française de football a été clair. «On ne peut pas dire qu'ils étaient tous contents de ne pas jouer mais force est de constater qu'ils se sont très bien préparés. Le PSG et l'OL ont bien profité du repos et ont mis en place un deuxième cycle de préparation physique exemplaire. Et comme mentalement et techniquement, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit, cela s'est très bien passé», a expliqué Noël Le Graët durant l'entretien. C'est dit.