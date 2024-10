Ligue 1 : Lille s’offre le derby du nord sur le fil face à Lens

Un derby du nord au sommet. Plus qu’un simple match de championnat, la rencontre entre Lens et Lille, pour cette 9e journée de Ligue 1, a tenu toutes ses promesses. Dans un stade Bollaert bouillant, les deux équipes ont livré une bataille acharnée. Un combat finalement remporté par Lille sur le fil. Dès le début du match, les deux formations vont ainsi se rendre coup sur coup. D’abord, côté lillois, Edon Zhegrova qui, après avoir reçu un superbe centre, tenta une frappe qui passa, malheureusement pour lui, au-dessus du cadre (1e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lille 17 9 7 5 2 2 15 8 5 Lens 14 9 3 3 5 1 9 6

Une petite minute plus tard, c’était aux Lensois, portés par Khusanov et Zaroury, de mettre la pression sur la cage de Lucas Chevalier (4e, 5e), qui se montrait très solide sur sa ligne. Toujours virevoltant, Zhegrova reprenait les devants et, grâce à un slalom dans la surface adverse, réussissait à envoyer une frappe directe vers le milieu du but, mais le gardien lensois réalisait un arrêt somptueux (16e). À la demi-heure de jeu, Nzola tentait une frappe dans la surface du LOSC (32e), qui était contrée par un défenseur adverse. Malgré vingt premières minutes intéressantes, les deux équipes se créaient peu d’occasions. L’intensité du derby était bien présente, mais les attaquants peinaient à se montrer face à des défenses solidement organisées.

Lille renverse la partie en fin de match

Au retour des vestiaires, le même constat s’imposait. Il fallait attendre l’heure de jeu pour que le match s’emballe un peu plus. David, bien trouvé par André Gomes dans la surface, frappait dans les 16 mètres (62e), obligeant Samba à se déployer pour éviter le but. Dix minutes plus tard, Sahraoui passait joliment en dribbles sur le côté gauche de la zone de danger lensoise. Le jeune Marocain essayait de trouver David, mais le Canadien, cerné, ne parvenait pas à frapper (72e). Medina a finalement dégagé le ballon dangereux. Alors que la rencontre se dirigeait vers un match nul, une faute de main de Kevin Danso dans sa surface est venue redistribuer les cartes de la fin de partie. David a calmement converti le penalty avec une belle frappe au poteau droit (90e+5, 0-1). Le mauvais rêve des Sang et Or s’est poursuivi avec le but de Mohamed Bayo (90e+11, 0-2), qui, sur une belle lancée individuelle, a offert le break.

Après sa semaine européenne dorée, notamment marquée par une victoire rocambolesque contre l’Atletico de Madrid, la formation de Bruno Génésio enchaîne en Championnat, et renoue avec la victoire après le 0-0 contre l’AS Monaco, le 18 octobre dernier. Ces trois précieux points permettent à Lille de rester devant son adversaire du soir au classement. Les Dogues pointent ainsi à la 4e place avec 17 points, et collent au podium. Lens, 5e avec 14 points.