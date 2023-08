Leonardo Bonucci se rapproche de l’Union Berlin

Leonardo Bonucci a marqué l’histoire de la Juventus Turin. Arrivé en 2010 dans le Piémont, et malgré une courte escale ratée sous les couleurs de l’AC Milan en 2017-2018, le défenseur italien (121 sélections avec la Squadra Azzurra) a disputé plus de 500 rencontres avec la Juve et a remporté une myriade de trophées. Pourtant, relégué sur le banc la saison passée, le défenseur de 36 ans n’est plus en odeur de sainteté avec la Vieille Dame, dont les dirigeants cherchent à s’en débarrasser. Malgré cela, l’indésirable Bonucci ne manque pas de courtisans. Encore capable d’apporter quelque chose sportivement, son expérience est très recherchée sur le marché des transferts.

Alors qu’un intérêt de la Lazio Rome était évoqué ce mardi par la presse transalpine, le média espagnol Relevo nous révèle ce mardi que Bonucci pourrait rejoindre l’Union Berlin. D’après les informations de nos confrères ibériques, le club de la capitale allemande souhaite finaliser la signature de l’Italien le plus rapidement possible. Selon eux, les prochaines 48 heures vont être déterminantes pour son éventuel transfert. Qualifié en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le club berlinois frapperait un gros coup sur le marché des transferts même si les grandes heures de Bonucci semblent derrière lui.