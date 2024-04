LOSC : Jonathan David fait un grand pas vers sa prochaine destination

Meilleur buteur du LOSC cette saison (23 réalisations en 40 matchs toutes compétitions confondues), Jonathan David a l’occasion de rendre cet exercice encore plus brillant à l’occasion du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence face à Aston Villa ce jeudi. Lille n’a pas le choix après sa défaite de l’aller (2-1) et doit s’imposer pour accéder au dernier carré. Ça sera peut-être aussi le dernier grand rendez-vous de l’attaquant canadien après 4 saisons dans le Nord de la France. «Franchement, je n’y pense vraiment pas, même si les années précédentes, il y a eu des rumeurs», affirmait-il ces dernières heures.

En fin de contrat en 2025, David devrait bel et bien s’en aller cet été, après avoir été déjà annoncé sur le départ l’an passé. D’après La Gazzetta dello Sport, l’affaire serait même bien avancée avec Naples puisqu’un accord avec l’entourage du joueur est proche sur les bases d’un contrat de 5 ans assorti à un salaire de 3 M€, soit le triple de ce qu’il gagne à Lille. Il faudra en revanche se mettre d’accord avec les Dogues, lesquels réclamaient 50 M€ l’an passé. Aurelio de Laurentiis pense trouver un terrain d’entente autour de 35 M€ en plus de bonus pour celui qui deviendrait alors le successeur de Victor Osimhen, ancien Lillois lui aussi, et sur le départ.