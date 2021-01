La suite après cette publicité

Mauvaise opération pour la première de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe parisienne. En effet, le PSG n'a pas réussi à prendre le dessus sur Saint-Étienne (1-1). Peu inspirés, les champions de France se sont heurtés à des Verts solides et bien organisés. On en parle dans les leçons du match, suivies des tops et flops.