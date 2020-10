PSG : Leandro Paredes sort sur blessure

Le match a à peine débuté entre Nîmes et le PSG (à suivre en live commenté ici) que déjà une mauvaise nouvelle est à retenir pour Thomas Tuchel et son staff. Déjà confronté à une avalanche d'absents aux Costières (Bernat, Kurzawa, Pereira, Draxler, Icardi, Kehrer, Marquinhos, Verratti, Neymar et Di Maria), l'entraîneur allemand a dû remplacer Leandro Paredes après seulement 11 minutes de jeu.

D'abord victime d'un tacle très dangereux de Lucas Deaux à l'angle de la cheville, l'Argentin a ressenti quelques minutes plus tard une pointe derrière la cuisse droite. Il a préféré sortir et a cédé sa place à Herrera. On ne peut pas dire que ça soit de bon augure, à quelques jours de la réception de Manchester United en Ligue des Champions (à suivre sur notre site).