FC Barcelone : Ansu Fati n’y arrive toujours pas

Tout se passe plutôt bien pour le FC Barcelone en ce moment. Les Catalans enchaînent les victoires en Liga, et ont toujours ces huit points d’avance sur le Real Madrid qui les mettent dans une position très confortable en vue du titre. Certes, il faudra aller gagner en terres mancuniennes en Europa League, sans Pedri qui plus est, mais les Barcelonais en sont capables. Au milieu de tout cet optimisme, il y a tout de même un joueur qui pose question…

C’est Ansu Fati. Pourtant, c’était lui qui était appelé à être le leader offensif de ce Barça. Mais l’international espagnol n’y arrive pas. Face à Cadiz, Xavi a fait un peu tourner, et a ainsi titularisé Fati, qui ne démarrait plus un match depuis un mois. Sans pour autant avoir été mauvais, il n’a pas fait de différences, là où un joueur comme Ferran Torres a par exemple su saisir sa chance et marquer des points. Et ce, alors que les spéculations autour de son avenir sont incessantes…

Xavi reste confiant

« Même s’il y a mis beaucoup de volonté, il n’a pas réussi à se montrer, ce qui était son objectif. Même le public a décidé de l’encourager quand ils ont vu qu’il était désespéré parce qu’il n’arrive toujours pas à réussir certaines choses », explique Sport, qui lui attribue la pire note de la rencontre à égalité avec Jules Koundé, un 5/10. Constat similaire chez Mundo Deportivo : « même s’il y a eu quelques bons détails en deuxième période, il est encore loin de trouver sa place en attaque, où on attend beaucoup plus de lui ».

« Eux se jugent sur les buts, sur les passes décisives, mais nous (les coachs, NDLR) on apprécie aussi le travail défensif, sa participation en attaque, comment il s’est montré. En deuxième période, il a été un peu plus incisif. Je suis content. Il a terminé avec des crampes, ça veut dire qu’il a tout donné, c’est important. Les buts viendront, il en a marqué toute sa vie, ça viendra », a lancé Xavi. Mais les fans et les journalistes eux ne sont pas si optimistes…