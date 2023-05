Auxerre - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Entre lutte pour le maintien et course au titre, la Ligue 1 fait le grand écart ce soir. Auxerre, 16e à un petit point de Nantes et la zone rouge, reçoit à 20h45 le PSG, qui peut reprendre 6 points d’avance sur Lens à deux journées de la fin. Après la défaite nantaise hier contre Montpellier (0-3), l’AJA aura fort à faire pour en profiter face au leader qui reste sur deux larges victoires contre Troyes puis Ajaccio. Au match aller, les Parisiens s’étaient promenés au Parc 5-0.

Pour cette affiche, Auxerre retrouve sa charnière Raveloson, Jubal, I. Touré. Zedadka et Mensah animent les couloirs autour du milieu de terrain de Massengo et B. Touré. Hein est en pointe, devant Sinayoko et Da Costa. Côté PSG, Zaïre-Emery retrouve le XI en l’absence d’Hakimi, suspendu. Verratti et Ruiz forment le milieu de terrain derrière Messi, Ekitike et Mbappé. Marquinhos, Ramos et Pereira seront en défense, Bernat côté gauche.

Suivez le match en direct commenté

Les compositions

Auxerre : Radu - Raveloson, Jubal, I. Touré - Zedadka, Massengo, B. Touré (cap.), Mensah - Sinayoko, Da Costa - Hein

PSG : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Pereira - Zaïre-Emery, Verratti, Ruiz, Bernat - Messi, Mbappé - Ekitike