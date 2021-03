FC Barcelone : le début d'année 2021 stratosphérique de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Ce lundi, face à Huesca (4-1, 27e journée de Liga), Lionel Messi (33 ans) a joué son 767e match sous le maillot du FC Barcelone. «C'est un honneur d'atteindre ce nombre de matches joués avec le FC Barcelone. Merci à tous les partenaires qui m'ont accompagné toutes ces années, à ma famille et mes amis pour avoir toujours été à mes côtés», a-t-il posté sur son compte Instagram. Un record, partagé avec Xavi, que la Pulga a fêté comme il se doit, en inscrivant un doublé, notamment une frappe sèche qui a heurté la barre transversale avant de franchir la ligne de but, et en délivrant une passe décisive pour Oscar Mingueza.

«Messi se rend lui-même hommage», ose Mundo Deportivo ce mardi, tandis que Sport lui a attribué un 10/10 avec un commentaire lourd de sens : «légende, Messi touche le ciel à chaque match». Ces deux nouveaux buts permettent à l'Argentin de prendre ses distances en tête du classement des buteurs du championnat d'Espagne. Avec 21 réalisations, il compte désormais trois unités d'avance sur son ami Luis Suarez (34 ans), aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Il devient aussi le premier joueur à marquer au moins 20 buts sur 13 saisons consécutives dans l'histoire des 5 grands championnats européens.

Un doublé⚽️⚽️ et une passe décisive🎁 hier pour Messi



📈L'Argentin devient le 1er joueur dans l’histoire des 5 grands championnats européens à atteindre les 20 buts sur 13 saisons consécutives😱👏pic.twitter.com/ElCDOfblP9 — FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) March 16, 2021

Des chiffres complètement fous !

Un record de plus pour sa collection déjà bien garnie, qui confirme le début d'année 2021 purement et simplement époustouflant de l'Argentin. Toutes compétitions confondues (Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions), le natif de Rosario a disputé 18 matches depuis le 1er janvier. Et les chiffres donnent franchement le tournis, puisque son bilan est de 17 buts et 7 passes décisives ! Seul Robert Lewandowski (18 pions avec le Bayern Munich, 3 offrandes) fait mieux sur la même période en Europe.

Sacrée performance pour un n° 10 que l'on disait moins impliqué et perturbé par les affaires extrasportives liées au club blaugrana et par sa situation personnelle (fin de contrat en juin 2021). Avec un Messi dans cette forme, le Barça, revenu à 4 points de l'Atlético au classement, se prend à rêver d'un possible doublé Liga-Copa del Rey en fin de saison. Et les socios, qui ont fait confiance à Joan Laporta comme président, croisent maintenant les doigts pour que ce dernier parvienne à le convaincre de rester encore un peu au Camp Nou et de continuer à écrire un peu plus sa légende.