Liga : le FC Barcelone écarte Huesca de son chemin et se rapproche de l'Atlético

Quatre points. Une victoire ce soir face au promu et lanterne rouge Huesca, et l'équipe blaugrana revenait à quatre petites unités de l'Atlético de Madrid suite au mauvais résultat des Colchoneros à Getafe samedi (0-0). Mais si ce duel pouvait semblait facile pour les Barcelonais, il fallait se méfier, puisque Huesca était sur une dynamique plutôt positive dans le jeu, étant une des équipes les plus intéressantes à voir jouer en Espagne. Pour ce match à un horaire assez peu habituel pour le Barça - les Catalans n'avaient plus joué un lundi depuis 2011 ! - Ronald Koeman misait sur le même onze qui avait démarré face à Paris. C'est à dire une sorte de 3-4-2-1, avec De Jong en défense, et Messi et Griezmann en soutien d'Ousmane Dembélé. En face, Pacheta pouvait notamment compter sur son attaquant vedette Rafa Mir, ou sur l'ancien Monégasque Alvaro Fernandez dans les cages, où il excelle ces dernières semaines.

Si les Barcelonais s'emparaient du cuir d'entrée, Rafa Mir s'offrait un beau rush côté droit avant de frapper, mais Ter Stegen veillait au grain (2e). Alvaro Fernandez devait lui intervenir sur une frappe de Dest depuis l'extérieur de la surface (10e). Il ne fallait plus attendre beaucoup pour assister à l'ouverture du score, œuvre de l'inévitable Lionel Messi. L'Argentin mystifiait Pulido puis décochait une frappe puissante, en pleine lucarne, qui touchait la barre avant de se loger au fond (1-0, 13e). Un véritable golazo, imparable. Deux minutes plus tard, sur une belle action individuelle dans la surface, il était à deux doigts de récidiver. Les Blaugranas n'étaient pas inquiétés outre-mesure, jusqu'à cette superbe parade du portier allemand sur Maffeo (26e). Jordi Alba voyait lui sa tentative s'écraser sur la barre (33e), avant que Griezmann n'émule Messi. Le Français envoyait à son tour un missile dans la lucarne droite de Fernandez (2-0, 35e).

Le Barça n'a plus perdu depuis début décembre en Liga

Bien dans leur match, les troupes de Ronald Koeman imposaient leur rythme sans trop de soucis, privant leur rival du soir du ballon et conservant le cuir assez haut sur le terrain. Mais surtout, elles créaient du danger de façon perpétuelle. Sur un centre d'Alba, De Jong touchait à son tour la barre transversale en reprenant en catastrophe devant le portier (42e). Mais juste avant la pause, l'arbitre indiquait un penalty en faveur de Huesca suite à une faute de ter Stegen sur Rafa Mir. Une action qui va faire polémique, et l'attaquant espagnol a parfaitement transformé (2-1, 45e+3). De quoi donner un peu plus de suspense à la deuxième période ? Pas vraiment, puisque les locaux faisaient vite le break. Oscar Mingueza signait ainsi son premier but avec le FC Barcelone d'un joli coup de casque après un centre de Lionel Messi (3-1, 53e).

Rafa Mir était tout de même proche du doublé mais ne profitait pas de la sortie approximative de ter Stegen, avec un raté énorme (57e). Le rythme commençait à baisser un peu, avec des Catalans qui ne forçaient pas vraiment pour aller de l'avant. Ronald Koeman en profitait notamment pour donner du temps de jeu à certains joueurs moins habituels comme Ilaix Moriba ou Francisco Trincao. Lancé par Pedri, Messi, à angle fermé, tentait sa chance avec des cages vides, mais ne cadrait pas (71e). Mais Lionel Messi n'en avait pas fini, et après avoir repiqué dans l'axe, il plaçait un enroulé puissant parfait depuis l'extérieur de la surface (4-1, 90e). Avec ce succès, le FC Barcelone ne revient qu'à quatre points de l'Atlético, alors que les deux équipes s'affrontent début mai... La Liga s'enflamme !

