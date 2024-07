Amical, OM : Mason Greenwood a régalé contre Pau

On avait pu l’observer furtivement face à Toulon jeudi (3-0), juste le temps d’une mi-temps. Ce samedi, Roberto De Zerbi a fait le choix d’offrir à Mason Greenwood un terrain d’expression plus important, et l’Anglais lui a plutôt bien rendu. Titulaire au poste d’ailier droit pour affronter Pau (3-0), pensionnaire de Ligue 2, l’ancien joueur de Manchester United a été le joueur le plus en vue côté OM, et il a surtout confirmé qu’il n’était pas fait du même métal que ses coéquipiers d’attaque.

Remuant, déséquilibrant dans le un-contre-un, différent sur sa première touche, l’international anglais (1 sélection) aurait d’ailleurs pu marquer son premier sous les couleurs de l’OM après 20 minutes de jeu. Au bout d’un numéro de soliste dans le couloir, il voyait Kamara repousser sa tentative vicieuse du pied droit. Dix minutes plus tard, Greenwood ne flanchait pas. En flairant le renvoi du portier palois sur une tentative d’Ounahi, il feintait son défenseur dans la surface, en crochetait un autre, toujours aimanté par le ballon, puis concluait d’un lob plein de sang-froid, qui venait même caresser la barre transversale (31e, 1-0).

Pas loin du doublé

Quelques instants plus tard, Greenwood était tout proche de remettre le couvert. Le contrôle était impeccable, le décalage dans le bon tempo, mais la frappe du pied gauche trop enlevée. En seconde période, il régalait les quelques 7 000 viewers avec de belles inspirations : sombrero, combinaisons dans des petits périmètres, contrôle porte-manteau… 75 minutes de qualité qui feront probablement plaisir à son entraîneur Roberto De Zerbi, fondamental dans l’arrivée du joueur à Marseille.

Désormais, deux derniers matches attendent Marseille avant le grand retour du Championnat. Il y aura un duel face à Sunderland (D2 anglaise), samedi prochain (17h00), à Bradford, puis une opposition contre la formation allemande, Augsburg, 11e de Bundesliga la saison passée. L’occasion pour Greenwood et ses coéquipiers de procéder aux derniers réglages, avant un premier choc face à Brest, le 18 août.