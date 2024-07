Amical : l’OM domine Pau grâce à Mason Greenwood

L’OM disputait sa 3e rencontre amicale de l’été. Après avoir perdu face à Nîmes (2-0), puis battu Toulon (3-0), le club phocéen jouait à nouveau contre une équipe de division inférieure. Les hommes de Roberto De Zerbi affrontaient Pau, pensionnaire de Ligue 2, à la Commanderie. Sans doute satisfait de ce qu’il a vu il y a trois jours, le coach italien alignait la même équipe en 4-2-3-1 avec Meïté, Balerdi, Brassier et Merlin en défense, un duo au milieu composé de Kondogbia et Ounahi, aidé par un Harit positionné plus haut sur le terrain. Greenwood et Luis Henrique animaient les ailes en soutien de Moumbagna.

Le match démarrait sur une belle frayeur pour les Marseillais. Le raid de Njoh côté gauche conclu d’une frappe enroulée a bien failli refroidir les locaux dès les premières secondes (1e). Passé cette sueur froide, l’OM se mettait en place. Les Olympiens mettaient doucement leur jeu en place face à un bloc plutôt bien organisé. Les milieux faisaient circuler le ballon sans grandes solutions malgré un Harit encore bien présent (6e, 21e). La première belle situation venait de Greenwood dont la frappe était repoussée par Kamara (22e). Le contrôle et la domination des débats finissaient par payer, avec à nouveau Greenwood dans le beau rôle.

L’entente prometteuse entre Greenwood et Harit

Bien placé suite à ce tir d’Ounahi dévié par Kamara, l’Anglais feintait son défenseur avant de finir du pointu (1-0, 31e), signant son premier but depuis sa signature cet été. Dans tous les bons en cette première période, la nouvelle recrue frôlait le doublé avec cette tentative hors cadre (37e), encore une fois après un bon travail d’Harit. Il aurait également pu marquer un but splendide sur ce numéro dans la surface mais sa frappe trop croisée après un sombrero finissait dans les pieds de Luis Henrique, signalé hors-jeu (50e).

Son association avec Harit fonctionnait très bien avec cette énième situation où cette fois c’est l’ancien Mancunien qui servait le Marocain (55e). Plus le match avançait, avec notamment l’entrée de Sternal à la pause contre Moumbagna, et plus l’OM maîtrisait les éléments. C’est finalement Luis Henrique qui marquait le but du break en repiquant vers l’intérieur pour prendre Kamara à contre-pied (64e). Après ce break, le rythme tombait légèrement, puis complètement suite à la sortie de Greenwood à 20 minutes du terme. Bakola terminait tout de même le travail à la dernière minute sur ce service de Ben Seghir (3-0, 90e). L’OM remporte facilement cette 3e rencontre de préparation. À noter les légers errements défensifs sur la fin de rencontre et les moments de tensions avec les Palois (39e, 51e). Tout n’est pas parfait bien sûr.

La composition de l’OM en première période : Blanco - Meïté, Balerdi, Brassier, Merlin - Kondogbia, Ounahi - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Moumbagna

La composition de l’OM en seconde période : Blanco - Meïté, Balerdi, Brassier, Merlin - Kondogbia, Ounahi - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Sternal