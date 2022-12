Angleterre - France : Jules Koundé savoure la qualification

La suite après cette publicité

C'est fait pour les Bleus ! Au terme d'un match très serré face aux Three Lions, la France s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial 2022 (2-1). Avant d'affronter le Maroc, Jules Koundé s'est exprimé et a assuré que l'état d'esprit du groupe avait fait la différence.

«C'est vraiment un match fou, avec beaucoup de rebondissements et en plus, il y a la victoire. On n'a pas tout bien fait, mais il y avait de la solidarité et on a tout donner pour aller en demi-finale. L'état d'esprit a fait la différence, on a un groupe soudé et il faut ce supplément d'âme pour passer en demies contre une équipe qui a autant de qualité que nous. Dans la douleur, c'est encore plus beau», a-t-il déclaré au micro de BeIN Sports.