Burkina Faso - Cameroun : les compositions officielles

Pour le match de la 3ème place de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso et le Cameroun se retrouvent, une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato. Les deux sélections avaient ouvert le tournoi il y a un mois. Lors de cette rencontre, ce sont les coéquipiers de Karl Toko Ekambi qui l'avaient emporté 2-1 après avoir été menés 1-0 à la mi-temps. Après cela, une grosse victoire pour le pays hôte contre l'Éthiopie (4-1) puis un match nul (1-1) contre le Cap Vert. La phase finale des hommes coachés par António Conceição aura été plus difficile pour se hisser en demi-finale et finalement perdre contre l'Égypte aux pénaltys.

De son côté, le Burkina Faso n'aura cessé de créer la surprise. Victoire face au Gabon (2-0) en huitièmes de finale puis contre la Tunisie (1-0) en quarts avant de s'incliner contre plus fort, le Sénégal de Sadio Mané aux portes de la finale. Troisième en 2017, finaliste en 2013, le Burkina Faso fait preuve de régularité avec trois demi-finales en cinq éditions. Contre le pays hôte, la tâche s'annonce rude mais comme lors de leur premier affrontement face aux Lions Indomptables, les Étalons peuvent leur poser des problèmes et pourquoi pas rafler cette médaille de bronze.

Les compositions officielles

Burkina Faso : F.Ouédraogo - Kaboré, S.Ouattara, E. Tapsoba, Yago - Touré, I.Ouédraogo - Traoré (cap.), Sangaré, A.Tapsoba - D.Ouattara

Cameroun : Onana - Mbaizo, Moukoudi, Onguéné - Ganaga, Kunde, Onana, Gouet, Oyongo (cap.) - Bahoken, Bassogog