OL : Jean-Michel Aulas sort du silence après le départ de Fabio Grosso

Ces derniers jours, l’actualité lyonnaise est riche en rebondissements, surtout avec l’annonce du départ de Fabio Grosso. Le technicien italien a été démis de ses fonctions ce jeudi après des résultats jugés insuffisants (4 défaites, 2 nuls, 1 victoire) alors que l’OL est dernier de L1. Et s’il n’est plus à la tête de l’OL, Jean-Michel Aulas suit évidemment attentivement son club de cœur. Présent lors au siège de la Ligue AuRA, l’homme de 74 ans a pu donner son sentiment sur l’actualité de l’OL et donc le départ de Grosso.

La suite après cette publicité

« Il y a une grande tristesse. L’OL est un très grand club, et il faut absolument, quels que soient les acteurs, trouver une solution pour sortir de là. Le départ de Fabio est triste, mais il devenait inéluctable. Il fallait réagir, car le championnat est à 18 et il n’y a pas eu sur la première opération de changement d’entraîneur, de révolte. Là, il faut la créer. Peut-être qu’en changeant d’entraîneur et en ayant une attitude active au mercato, cela pourra se rétablir», a ainsi confié celui qui vient de déposer plainte pour usurpation d’identité.