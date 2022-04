Bayern : Julian Nagelsmann enrage contre Fribourg

Julian Nagelsmann l'a mauvaise. Si le Bayern Munich s'est largement imposé sur la pelouse de Fribourg (4-1) samedi, en Bundesliga, l'entraîneur munichois et son staff ont commis une erreur en évoluant à douze, sur le terrain, pendant 18 secondes. Kingsley Coman a finalement quitté le terrain après que Niklas Süle est initialement entré sans que personne ne sorte. Ce qui intervenait à la suite d'une erreur (émanant de l'intendante du Bayern) d'affichage de numéro sur le panneau du quatrième arbitre. Après mûre réflexion, les Breisgau-Brasilianer ont d'ailleurs décidé de porter réclamation auprès de la Fédération allemande (DFB). Cela pourrait coûter les trois points au Rekordmeister.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant le quart de finale aller de Ligue des champions du FCB en Espagne, contre Villarreal, ce mercredi (21h), Julian Nagelsmann a admis ne pas comprendre ce choix, n'hésitant pas à y aller de son tacle. « Je ne comprends pas pourquoi Fribourg fait ça, je ne l'aurais pas fait parce que vous profitez de l'erreur d'un tiers. Fribourg n'aurait pas marqué deux buts pendant ces 18 secondes. Je ne sais pas si vous pouvez vous féliciter de jouer au niveau international (Fribourg est en course pour accrocher la Ligue des champions, NDLR) à cause de trois points que vous n'avez pas réellement gagnés sur le plan sportif. Je ne serais pas si heureux. » Et le technicien allemand de conclure. « Je ne suis pas aussi détendu que le PDG (Oliver Kahn, qui avait fait part de sa confiance sur ce dossier, NDLR). » Verdict dans les prochains jours.

Pour Villarreal - Bayern Munich, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire 2-1 du Bayern Munich sur pour tenter de remporter 1 470 € (cote à 7,35). (cotes soumises à variation)