Real Madrid : Carlo Ancelotti taille ses joueurs

La suite après cette publicité

Miraculé après son match nul sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (1-1), le Real Madrid a bien failli connaître une grosse désillusion à quelques jours du Clásico. Un match nul arraché dans les dernières secondes de la rencontre qui a cependant laissé amer Carlo Ancelotti, le coach merengue, qui a déclaré : « de manière générale, l'équipe s'est conformée. Nous sommes en huitièmes de finale et nous avons montré une fois de plus que nous n'abandonnons jamais. Nous avons très mal joué ce soir, mais cela peut arriver dans le football. L'important est que lorsque les choses ne vont pas dans votre sens, n'abandonnez pas. Nous avons essayé jusqu'au bout. »

Insistant sur la performance difficile de son équipe, il s'est également penché sur ce pourquoi le jeu du Real Madrid avait été mis à mal. « Nous avons mal joué, car c'est parfois ce qui arrive dans le football. En première mi-temps, nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions car nous avons essayé de jouer plus à l'intérieur qu'à l'extérieur et le match était plus compliqué après avoir encaissé le but. Nous avons mal joué, mais nous nous sommes qualifiés. Seules les équipes classées pour les huitièmes de finale peuvent remporter la Ligue des Champions », a-t-il complété.