Inter Miami : le comportement de Lionel Messi choque les États-Unis

La tournée de l’Inter Miami, désormais entraîné par Javier Mascherano, se déroule parfaitement : trois matchs, trois victoires. L’entraîneur argentin installe petit à petit sa philosophie, alors que le mercato de MLS est encore ouvert jusqu’au 23 avril. De quoi apporter quelques modifications. De l’extérieur, tout semble aller dans le meilleur des mondes à Miami. Mais un événement est venu crisper la préparation des Herons. Si l’officialisation de son arrivée à Miami a donné lieu à certaines mauvaises blagues en lien avec une supposée emprise de Lionel Messi sur l’équipe en raison de la proximité du tacticien avec la Pulga, l’ancien sélectionneur des U17 et U20 argentin voulait botter en touche quant à l’influence de Messi sur l’équipe et sur sa nomination.

«On le prend naturellement, sachant évidemment que chacun a son rôle, mais je ne suis pas de ceux qui tentent de forcer les choses ou de démontrer quelque chose qui n’a pas besoin d’être démontré. Au final, non seulement ma relation avec Leo, mais aussi avec Luis (Suárez), avec Jordi (Alba), avec Busi (Busquets), nous vivons des choses extraordinaires depuis longtemps et rien ne va changer cela. Oui, évidemment, je suis clair qu’eux et moi avons des objectifs communs et nous essaierons de nous entraider pour y parvenir. Notre relation en dehors du club restera la même, en ce sens je n’aime pas mélanger les choses», avait déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone et de Liverpool dans l’une de ses premières conférences de presse en janvier. Aujourd’hui, la réalité semble déjà être toute autre.

Un remaniement hiérarchique !

Le président des opérations footballistiques de l’Inter Miami, Raúl Sanllehí, n’est plus en charge des questions sportives et a été remplacé par le directeur de l’académie du club, Guillermo Hoyos, ont confirmé des sources à ESPN. La presse américaine détaille comment, lors du récent voyage de l’équipe à Las Vegas, Sanllehí est entré dans le bus de l’équipe contenant des joueurs et du staff de Miami, et a été confronté à l’attaquant vedette Lionel Messi. Les deux auraient eu un «échange vif», installant un certain malaise dans le groupe. Dans l’urgence, la direction des Herons a donc pris la décision ferme de mettre à pied Raúl Sanllehí (qui a par la suite été réintégré dans un autre rôle plus petit au sein de l’organisation), tout en promouvant donc Guillermo Hoyos. Ce dernier a mené une carrière de manager itinérante, au cours de laquelle il a dirigé plus d’une douzaine d’équipes en Europe et en Amérique du Sud, ainsi qu’un bref passage en 2015 avec l’Armada de Jacksonville, alors membre de la North American Soccer League.

Plus important encore, il a une longue histoire avec Messi, ayant entraîné la jeune Pulga lorsqu’il était joueur de l’équipe des moins de 18 ans du FC Barcelone entre 2000 à 2003. D’ailleurs, Messi lui-même avait déclaré dans une interview de 2010 que Hoyos était considéré comme son « père dans le football ». Cette décision témoigne de l’influence toujours plus grandissante de Lionel Messi au sein des questions sportives prises par la direction floridienne. Son ancien coéquipier de longue date à Barcelone et en sélection argentine, Javier Mascherano, a été embauché pour diriger l’équipe après le départ de Tata Martino, quelques jours suivant la fin de la campagne 2024. Le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a confirmé que Lionel Messi avait eu une «influence considérable» dans le recrutement de Mascherano.