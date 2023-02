Le message fort de l’ex-femme de Jakub Jankto

La suite après cette publicité

Hier, Jakub Jankto a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il a annoncé son homosexualité. «Comme tout le monde, j’ai mes forces, j’ai mes faiblesses, j’ai une famille, j’ai des amis, j’ai un métier que j’exerce au mieux de mes capacités depuis des années, avec sérieux, professionnalisme et passion. Comme tout le monde. Je veux aussi vivre ma vie en toute liberté. Sans peur. Impartial. Pas de violence. Mais avec amour. Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher», a déclaré l’international tchèque de Getafe, actuellement prêté au Sparta Prague. Une annonce qui a été partagée et soutenue dans les médias et au sein de la planète football. Ce mardi, Jankto a été soutenu par Markéta Ottomanská, son ex-femme et mère de son fils. Questionnée par Marca, elle a évoqué le geste fort de son ancien époux.

«Je suis très fière qu’il ait pu rassembler la force de rendre cela public. C’est le premier footballeur en activité qui l’annonce. Les seuls à l’avoir avoué sont des retraités, tout le monde garde le secret… Ils ont peur de ce que les gens diront. C’est juste l’histoire de Jakub, sa confession. Quand Jakub me l’a dit, il m’a aussi laissé une grande liberté. L’important maintenant est qu’il soit en sécurité et heureux (…) Il avait peur que les gens ne l’acceptent pas tel qu’il est. Il en était stressé. Je pense que les gens l’aimeront autant que maintenant. Tout ce que vous avez à faire est d’être gentil avec lui. Il y a encore beaucoup de gens qui envoient des messages privés et vous menacent. C’est terrible que cela se produise encore aujourd’hui. Des étrangers s’intéressent à la vie des autres (…) Je ne m’en occupe plus (du passé). Je ne lui en veux pas. Nous sommes parents, donc il faut bien s’entendre .» Jakub Jankto appréciera.

