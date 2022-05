Arsenal : Mohamed Elneny, l'homme de l'ombre des Gunners

La suite après cette publicité

« Pour moi, c'est l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. » Non, il ne s'agit pas là d'Alexandre Lacazette, de Bukayo Saka ou encore de Martin Ødegaard dont a récemment parlé en ces termes Mikel Arteta, mais bien de Mohamed Elneny. Le milieu de terrain de 29 ans prend de l'épaisseur en plein milieu de ce qui constitue l'un des sprints finaux les plus importants de ces dernières années pour les Gunners en Premier League. Alors qu'il n'avait été titularisé qu'à une seule reprise en championnat depuis le début de la saison, à Manchester United (2-3, le 2 décembre), l'international égyptien (91 capes, 8 buts) a débuté les deux dernières rencontres du club londonien.

Et quels matchs ! D'abord surprenante à Stamford Bridge, lors de la victoire 4-2 d'Arsenal contre Chelsea, la présence de Mo Elneny dans le XI de départ est ensuite apparue comme naturelle pour affronter Manchester United (3-1) à l'Emirates Stadium, tant il a performé dans l'entrejeu des Gunners aux côtés de Granit Xhaka. Abattant un travail défensif sans relâche, il a très souvent mis à mal les offensives adverses de par ses qualités de récupération et de par son positionnement, tout en se montrant disponible pour ses partenaires et en prenant, au fil des minutes, confiance balle au pied. Sa condition physique en a surpris plus d'un pour un élément n'ayant disputé que 602 minutes depuis le début de l'exercice 2021-2022 (12 apparitions au total toutes compétitions confondues).

Une stratégie et un choix gagnants pour Arteta

« Pour ce qu'il fait quand vous lui donnez la chance de jouer et pour les choses qu'il fait quand il ne joue pas, c'est une personne phénoménale. Il faut aussi juger le footballeur qui parfois n'obtient probablement pas le crédit qu'il mérite, a expliqué l'entraîneur des Gunners en conférence de presse le 22 avril dernier, avant de justifier le choix de conserver le Pharaon dans son effectif alors qu'il ne jouait quasiment pas. [En janvier] je pense qu'il a compris qu'avec le groupe qu'on avait à ce moment-là, je ne pouvais pas laisser un autre joueur partir et c'est un équilibre difficile car à la fin , ils sont dans une période de leur carrière où ils cherchent à prolonger leur vie de footballeur, mais en même temps, j'ai pensé qu'il pourrait être important pour l'équipe dans la dernière partie de la saison.»

Mohamed Elneny devrait être reconduit pour le déplacement périlleux qui attend Arsenal, sur la pelouse de West Ham, ce dimanche (17h30), alors qu'Albert Sambi Lokonga, d'abord devant l'Égyptien dans la hiérarchie, a fait preuve de trop de fébrilité quand l'Espagnol a fait appel à lui. Le n°25 des Gunners apporte plus de sérénité et de garanties dans l'entrejeu en l'absence de Thomas Partey. En fin de contrat en juin prochain, l'ancien joueur du FC Bâle, qui avait récupéré 12,5 M€ en le vendant en janvier 2016, ne dirait pas non à prolonger l'aventure dans le nord de Londres, où son manque de régularité l'a jusqu'ici empêché de prétendre à mieux.

Elneny déclare sa flamme aux Gunners

Je suis vraiment heureux d’être de retour dans le XI de départ depuis 2 matchs. Je donne tout pour y être. Arteta croit en moi et me fait jouer dans les grands matchs, je le remercie pour cela. Je vais continuer et ne penser à rien d’autre, juste me concentrer sur mes performances pour aider l’équipe à atteindre notre objectif. Le contrat, j’attends du club de décider de ce qu’il souhaite. Si Arsenal me dit : "Nous te voulons" je ne pense pas partir. C'est ma famille depuis six ans. J'adore ce club. J'aime toujours les défis et je me donne à 100% tout le temps. Je continue à m'entraîner pour montrer à quel point je suis bon et pour qu'il (Mikel Arteta) me fasse jouer. Si je ne joue pas, je continue jusqu'à avoir ma chance, a récemment confié le principal intéressé.

De son côté, Mikel Arteta a simplement avoué être « vraiment content de lui », sans pour autant se prononcer véritablement sur l'avenir de son milieu de terrain. Une vraie réflexion sera menée à l'issue de cette saison 21-22 du côté de l'Emirates Stadium. La mentalité irréprochable de Mohamed Elneny, qui fait partie des piliers de la sélection égyptienne, pourrait en tout cas bien lui permettre de signer un nouveau contrat dans la capitale anglaise. Reste désormais à savoir s'il est fin prêt à prendre une toute nouvelle dimension, sur le long terme, avec les Gunners.