Premier League : Arsenal enfonce Manchester United et met la pression sur Tottenham

Arsenal n'a jamais été aussi proche de réintégrer le top 4 après de longues années d'absence. La mauvaise passe des joueurs de Mikel Arteta semble en tout cas derrière eux, tant ils ont plus que répondu présents au cours de cette semaine de tous les dangers. Après avoir battu Chelsea à Stamford Bridge (4-2) mercredi, les Gunners ont enchaîné un nouveau succès devant leurs supporters, ce samedi, face à Manchester United (3-1), dans le cadre de la 34ème journée de Premier League. Et ce au terme d'un match (marqué par un beau soutien du public londonien à Cristiano Ronaldo) assez ouvert entre deux équipes loin d'être irréprochables défensivement, pour le plus grand bonheur des yeux des amoureux du ballon rond.

Des occasions à tout va

Il ne fallait pas arriver en retard à l'Emirates. Sur la première offensive des Gunners, Tavares a inscrit son premier but en Angleterre en renard des surfaces, après une horizontale de De Gea face à Saka, qui avait lui profité d'une double hésitation de Varane puis de Telles dans la surface mancunienne (1-0, 3e). Si Arsenal, avec une équipe quasi inchangée par rapport à celle victorieuse à Stamford Bridge (4-2) mercredi, avait le pied sur le ballon, cela n'a pas empêché des Red Devils privés de Pogba (blessé) mais avec Varane et Ronaldo, pour la première fois après la mort de son fils, de se montrer dangereux.

Alors que Ramsdale a dû s'imposer devant Elanga (6e) et Telles (45e+2) quand il n'était pas sauvé par sa barre sur une frappe de Dalot (24e), McTominay n'a pas cadré sa tête (7e) et Fernandes, contré par Gabriel, n'a pas profité d'une erreur de relance du gardien anglais (11e). Ce qui a donné l'opportunité à Arsenal de faire le break, par l'intermédiaire de Saka. L'international anglais a transformé un penalty qu'il a lui-même obtenu pour une faute de Telles, et ce après que la VAR a annulé un but de Nketiah puis validé la faute du Brésilien (2-0, 32e). Mais Ronaldo, pour son 100ème but en Premier League, s'est joué de Gabriel et a trompé la vigilance de Ramsdale à bout portant sur un bon centre de Matić (2-1, 34e), tandis que De Gea a écœuré Nketiah (25e), Elneny (39e) et Odegaard (45e+3) avant la pause pour maintenir le suspense entier.

Arsenal plie mais ne rompt pas

Au retour des vestiaires, les Gunners ont perdu le fil de la rencontre, laissant MU revenir et prendre le dessus, du moins dans le jeu. Et l'après-midi de Tavares a bien failli tourner au vinaigre. Après avoir gâché une occasion intéressante (50e), le Portugais a concédé un penalty, plus qu'évitable en contrant du bras une tête de Matić, envoyé par Fernandes sur le poteau extérieur du gardien d'Arsenal (57e). Le jeune latéral lusitanien a aussi commis des interventions plus que limites à plusieurs reprises qui auraient pu coûter cher à son équipe.

Arsenal a laissé passer l'orage pour mettre KO ses adversaires, même si Ramsdale, en assurant devant Elanga (59e) puis en repoussant un tir de Dalot sur son poteau (63e), juste après qu'un léger hors-jeu ne prive CR7 du doublé (60e), y est pour quelque chose. Xhaka, d'une frappe pure et lointaine dont il a le secret, a finalement délivré un Emirates réconcilié avec son ancien capitaine (3-1, 70e). De quoi tuer les derniers espoirs d'un United ayant terminé timidement cette rencontre. Arsenal, qui peut s'inquiéter pour Saka, sorti sur blessure (74e) passe provisoirement 4ème et met la pression sur Tottenham, en déplacement à Brentford à 18h30. Manchester United, qui n'avait plus perdu à Londres depuis deux ans, voit en revanche la C1 s'éloigner chaque jour un peu plus.