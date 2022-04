Manchester United : 100e but en Premier League pour Cristiano Ronaldo !

Dans le cadre de la 34ème journée de Premier League, Manchester United se déplace actuellement sur la pelouse d'Arsenal (une rencontre à suivre en live commenté). Après une entame de match très compliquée, les Red Devils, menés de deux buts, ont finalement réduit la marque à quelques minutes de la pause. Une réalisation signée... Cristiano Ronaldo, de retour dans le onze mancunien après le décès tragique de son enfant.

De retour à Old Trafford l'été dernier, CR7 vient ainsi d'inscrire son 100ème but en Premier League. Auteur de 84 buts lors de son premier passage du côté de Manchester, le Lusitanien totalise donc désormais 16 buts en PL et revient à six réalisations de Mohamed Salah, premier au classement des buteurs.