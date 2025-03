OM : les révélations de Roberto De Zerbi sur l’absence d’Ismaël Bennacer

Ce dimanche, la 26e journée de Ligue 1 se clôture avec un Classique alléchant entre le PSG et l’OM. Un choc qui peut paraître déséquilibré tant le PSG marche sur l’eau cette saison en Ligue 1 et sort d’une qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions glanée sur la pelouse de Liverpool. De son côté, Marseille se déplace en Ile-de-France avec une flopée d’absences. Dans l’après-midi, le club de la Canebière a fait face à un forfait de dernière minute avec Ismaël Bennacer qui ne disputera donc pas la rencontre face à Paris.

Un coup dur sur lequel est revenu Roberto De Zerbi au micro de DAZN avant la rencontre : «hier, il a senti une pression musculaire. Il ne peut pas jouer. Le staff médical m’a dit qu’il ne pouvait pas jouer. C’était un grand risque. On a déjà Hojbjerg blessé. Ce n’était pas la bonne solution de jouer avec lui. Ca ne change pas grand-chose. Konodgbia va jouer au milieu de terrain. Contre une équipe de ce niveau, il faut jouer avec de la personnalité et en équipe. Il faut jouer avec fierté. C’est un match important car on peut rendre nos supporters heureux. Au classement, c’est important aussi pour aller en Champions League. On veut y arriver.»