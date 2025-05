PSG : les confidences sans tabou d’Ousmane Dembélé après le sacre

14 ans d’attente. Après 14 ans d’échec, le PSG version Qatar a enfin remporté la finale de la Ligue des Champions. Face à l’Inter Milan, la formation de Luis Enrique a déroulé son football et délivré une partition exceptionnelle (5-0). La consécration pour le PSG de Luis Enrique qui a montré de très belles choses dans cette campagne de C1. Un homme a illustré cette nouvelle version du PSG : Ousmane Dembélé.

Le Français s’est complètement métamorphosé au début de l’année 2025. Ce samedi, lors de cette finale, s’il n’a pas trouvé la faille, il a livré une prestation XXL notamment dans son jeu sans ballon. Passeur décisif pour Khvicha Kvaratskhelia, Dembélé a eu un vrai rôle d’attaquant de collectif. Après la rencontre, il s’est confié sur cette folle finale au micro de Canal+. Et le meilleur buteur parisien cette saison savoure.

Ousmane Dembélé se confie

«C’est de la fierté, c’est franchement exceptionnel. Jouer la C1, gagner la première et surtout avec la manière. Gagner 5-0 face à l’Inter, c’est difficile. On a montré de la qualité, c’était dur et on est monté en puissance cette saison. On termine par ça, c’est exceptionnel. Les premiers matches de C1, c’était difficile mais on a pris confiance de match en match. On est parti à Liverpool, Aston Villa, Arsenal et on a joué des grands matches. Sur cette finale, il fallait sortir un grand match, montrer le grand Paris», a-t-il lancé avant d’enchaîner sur le début de saison difficile en Ligue des champions jusqu’en janvier. «On dominait les matches, mais on n’arrivait pas à finir avec beaucoup d’occasions. Le coach a changé des choses, ça nous a fait du bien, il a mis de la concurrence, ça pousse à se donner à 100 % sinon tu es remplacé. Il a fait une vraie équipe, de match en match. C’est exceptionnel, il faut fêter ça sans casser des trucs dans Paris» Relancé sur sa situation personnelle et sa relation avec Luis Enrique, Ousmane Dembélé s’est lâché sans filtre pour expliquer le secret de cette équipe.

«Le coach, on a a eu des discussions, il a toujours eu confiance en moi, il sait que je suis un joueur d’équipe. Je ne suis pas quelqu’un qui triche surtout pour ce maillot du PSG. On a changé des choses, la mentalité de l’équipe et même la mienne. J’ai dit en début de saison que je voulais marquer plus de buts et être un leader d’équipe. Je devais montrer l’exemple aux plus jeunes, car je suis plus tout jeune maintenant. Défendre dans des matchs comme ça, montrer qu’il faut courir pour le maillot. Je prends du plaisir à faire ça, j’ai mis la pression à Yann Sommer pour récupérer des ballons et ça a marché.» Voilà qui est clair, place désormais à la fête pour l’attaquant parisien.