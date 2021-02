Serie A : l'AC Milan explose Crotone, l'Udinese s'en sort bien face à l'Hellas Verone

À l’occasion de la 21éme journée de Série A, ce dimanche après-midi, l’AC Milan, deuxième avant la rencontre, recevait Crotone, 20ème et dernier du championnat, à San Siro. Un match entre deux équipes totalement opposées au classement. Les Milanais ouvraient le score à la 30ème minute grâce à l’incontournable Zlatan Ibrahimovic. Le 500ème but de sa carrière en club. Et l’international suédois inscrivait un doublé en seconde période (63e). 5 minutes plus tard, sur corner, Ante Rebic venait inscrire le 3ème but de la tête (68e), et un quatrième quelques secondes plus tard sur un contre (69e). Doublé de Zlatan, doublé de Rebic, 4-0 score final. Avec cette victoire, les Rossoneri reprennent la première place du classement devant l’Inter.

Au même moment, l’Udinese accueillait l’Hellas Vérone, deux formations du milieu de tableau. Match beaucoup moins prolifique que celui des Milanais. Il fallait attendre la 83ème minute de jeu pour voir l’Udinese s’imposer après un but contre son camp de Silvestri (83e), et un but de Deulofeu dans les toutes dernières secondes (91e). 2-0 score final. Bonne opération pour les partenaires de Llorente qui se donnent de l’air au classement et qui remontent à la 11ème position.

