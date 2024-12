Le PSG toujours à l’affût pour Nico Williams

Un Euro 2024 de grande qualité, et voilà comment Nico Williams s’est retrouvé sur le devant de la scène lors du dernier mercato estival. Pendant des semaines, il a été annoncé du côté du FC Barcelone, qui faisait tout son possible pour trouver les fonds afin de financer le transfert. Jusqu’à ce que l’ailier prenne sa décision : non il ne voulait pas quitter l’Athletic Bilbao.

« L’Athletic, c’est tout pour moi. J’ai eu des offres de clubs que beaucoup auraient accepté. Mais moi je suis heureux ici. C’est mon agent qui gère ça, moi j’ai décidé d’être ici une année de plus et je vais profiter des compétitions européennes », disait-il ainsi le 1er septembre. « Après les vacances, j’ai parlé avec mes parents, mon frère, et j’ai pris cette décision de rester un an de plus. Le sentiment de l’Athletic est unique. Et c’est le meilleur endroit pour progresser. »

Nico Williams aura le dernier mot

Quelques mois plus tard, il ne regrette probablement pas son choix, puisque le club basque est 4e de Liga, et 2e du classement de Ligue Europa. Et forcément, cela continue d’intéresser ses courtisans, qui était déjà nombreux après son Euro réussi. Outre le Barça, trois clubs avaient été recensés sur ses traces, dont le PSG. Et si l’on en croit El Desmarque ce dimanche, le PSG est toujours prêt à venir lever la clause libératoire de l’ailier de 22 ans.

Sa clause s’élève à 58 M€, et son profil colle parfaitement à ce que Luis Enrique voudrait ajouter à son équipe, avec une qualité offensive indéniable et un esprit collectif. Le PSG aurait donc signalé son intérêt auprès du joueur, mais ne fera rien tant qu’il n’a pas obtenu le feu vert de Williams, ce qui a manqué au Barça l’été dernier. Alors, serait-il prêt à céder aux sirènes étrangères en cours de saison ? On peut en douter, mais cela pourrait aussi jouer en faveur du club parisien l’été prochain.