La défense de fer de l’OL a rendu fou le PSG !

La parole est à la défense. Le jargon judiciaire s’applique parfaitement à l’Olympique Lyonnais. Au lendemain de sa victoire au Parc des Princes face au PSG (1-0), Laurent Blanc peut afficher un grand sourire. Son équipe a montré de très grosses qualités défensives. Rarement à part en début de match, le PSG n’a su être dangereux devant la cage d’Anthony Lopes. Les joueurs de la capitale ont même fini par se résigner face à l’imperméabilité et leur adversaire. Le 5-2-3 qu’alignait l’entraîneur avec Nicolas Tagliafico, Castello Lukeba, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé et Saël Kumbedi en base arrière a parfaitement annihilé le leader du championnat.

La suite après cette publicité

Bien sûr, il s’agit surtout d’un engagement collectif. Thiago Mendes a par exemple été énorme au milieu de terrain. Notre rédaction lui a d’ailleurs attribué la note de 7,5, la meilleure du soir après celle de Barcola, le buteur. Mais la base de ce succès commence par l’arrière. Lopes n’a finalement pas eu beaucoup de travail à effectuer, quelques sorties devant Mbappé, une horizontale sur ce tir de Renato Sanches. C’est tout puisque même Mbappé et Messi sont apparus dans un jour sans. Le jeune Kumbedi a d’ailleurs fait sortir un temps le milieu de terrain portugais de son match, tout comme il a rendu Mbappé nerveux après un tacle, il est vrai, mal maitrisé mais non-signalé par l’arbitre.

À lire

PSG - OL : Bradley Barcola dans la cour des grands !

Blanc a adoré le comportement défensif de l’OL

«Je sors le petit Saël (Kumbedi) alors qu’il fait un très bon match mais il a pris un jaune. On le sort aussi pour Nantes. J’avais toujours dans la tête une expulsion ou un rouge car ça te pénalisait. En termes de latéraux droits, on n’est pas bien fourni mais Thiago Mendes a fait 25 minutes d’un très bon niveau (après la sortie de Kumbedi, ndlr). C’est surtout une satisfaction pour eux. Dans les un contre un, ils ont très bon dans l’agressivité légale. Quand tu as trois défenseurs dans l’axe et qu’eux sont obligés de passer par les côtés, ça a été une belle réussite en termes d’efficacité défensive» s’est satisfait Laurent Blanc après la rencontre.

La suite après cette publicité

En effet, le coach, qui faisait son retour au Parc des Princes peut se satisfaire de pas mal de choses. Son équipe est seulement la 3e de la saison à ne pas encaisser de but à Paris après Rennes et le Bayern Munich. «Il fait retenir ce soir qu’on était convaincu qu’on pouvait leur faire mal. Eux aussi mais nous aussi. Ils ont fait des erreurs techniques au milieu mais on a des joueurs de profondeur car dès qu’on met le ballon dans l’espace ils sont en difficultés. On attaque cette semaine de la meilleure des manières mais ce n’est que le début». Car dans deux jours arrive une demi-finale de Coupe de France ô combien importante pour l’OL à Nantes, qui peut, potentiellement, sauver sa saison. Avec une telle performance défensive, il y a de quoi rêver en grand.