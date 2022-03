N'Golo Kanté réagit au départ de Roman Abramovitch

Roman Abramovitch, en réaction à la guerre déclenchée en Ukraine par son pays, la Russie, a décidé de vendre le club de Chelsea qu'il possédait depuis 2003. Au cours de ses 19 ans, l'oligarque aura placé Chelsea parmi les plus grands clubs du monde à l'ère du football moderne. Son départ soudain va laisser un grand vide à Londres, et son successeur aura la lourde tâche de reprendre le flambeau. De nombreux joueurs ont souhaité réagir, comme John Terry, ou encore N'Golo Kanté qui explique à Skysports que «c'est quelque chose auquel nous (les joueurs de Chelsea) n'étions pas préparés, c'est arrivé rapidement.»

Cependant, le Français estime qu'en tant que sportifs, lui et ses coéquipiers ne peuvent rien faire, à part tout donner sur le terrain pour le club, et espérer que le repreneur possède les mêmes ambitions qu'Abramovitch : «mais la seule chose que nous pouvons faire, parce que nous ne contrôlons pas ces choses, est de faire le maximum comme nous avons toujours fait. Ce qui signifie jouer au football au meilleur niveau possible, pour nous, pour le club, pour les fans et voir comment les choses se passent et c'est la seule chose que nous pouvons contrôler.»