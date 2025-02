Le PSG va proposer de nouvelles conditions salariales à Donnarumma

Malgré les rumeurs d’un possible nouveau gardien dans les mois à venir (on parle de Lucas Chevalier notamment), Gianluigi Donnarumma est heureux au PSG, et le PSG est plutôt content de l’Italien. Reste que les parties doivent encore s’entendre sur les conditions d’une prolongation, alors que les discussions sont au point mort depuis plusieurs semaines. Il commence à y avoir urgence puisque l’ancien Milanais voit son échéance actuelle se terminer en 2026.

L’optimisme serait tout de même de mise à en croire les informations de RMC Sport. Tout le monde semble d’accord pour poursuivre l’aventure mais à des conditions différentes. Le gardien avait l’avantage de la position de force lors de son arrivée au club, grâce à son statut de joueur libre. La nouvelle politique salariale entreprise par le PSG, plus concentrée sur les performances des joueurs (nombre de matchs joués notamment), oblige Donnarumma à revoir ses positions.