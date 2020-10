Olympiakos - OM : les notes du match

De retour en Ligue des Champions six ans après sa dernière participation, l'Olympique de Marseille retrouvait la plus prestigieuse des compétitions européennes ce mercredi avec un premier match de phases de poules contre l'Olympiakos, en Grèce. Auteur d'un zéro pointé en 2013-2014, le club phocéen voulait cette fois-ci débuter sur une bonne note, mais il fallait pour ça battre la formation du Pirée. Côté olympien, André Villas-Boas alignait son 4-3-3 avec Gueye en sentinelle. En face, Pedro Martins optait pour un 4-2-3-1 et plaçait Valbuena en numéro 10.

La suite après cette publicité

Sur la pelouse du stade Georgios Karaiskakis, les deux équipes nous offraient un léger round d'observation avant une première opportunité olympienne. Thauvin, sur la droite, revenait dans l'axe avant d'enrouler une frappe mais ça passait à côté (6e). La réponse grecque ne se faisait pas attendre avec cette reprise intéressante de M'Vila (10e). Le ballon passait alors rapidement d'un camp à l'autre mais les réelles occasions se faisaient rares. La plus belle opportunité était cependant pour Thauvin mais sur un centre d'Amavi, l'ailier français ne trouvait pas le cadre au second poteau (32e).

Hassan crucifie l'OM

Les Phocéens se montraient dangereux avec cette fois-ci un coup-franc cadré de Payet (34e), mais les locaux ne flanchaient pas. Le score était donc de 0-0 à la pause mais dès le retour des vestiaires, les Phocéens se montraient dangereux. Après une interception, Thauvin lançait Benedetto qui se présentait face à José Sa mais l'Argentin butait sur le gardien adverse (46e). Mais derrière, les filets tremblaient en faveur de l'Olympiakos. Après une action confuse, Masouras ouvrait le score mais l'arbitre, avec l'aide de la VAR, refusait ce but pour hors-jeu (54e).

Une bonne nouvelle pour l'OM qui tremblait encore derrière. Auteur d'une frappe croisée, Randelovic trouvait le poteau de Mandanda (69e) après l'heure de jeu, alors que le portier français sauvait encore son équipe ensuite sur une tentative de Valbuena (70e). Les Phocéens souffraient et AVB procédait alors à des changements. On se dirigeait alors vers un match nul jusqu'à ce centre de Valbuena pour Hassan, auteur d'un excellent coup de tête pour l'ouverture du score (90e+1, 1-0). L'OM ne revenait pas et s'inclinait donc pour son retour en C1.

L'homme du match, Valbuena (6,5) : une soirée particulière pour celui qui a été joueur de l'OM pendant 8 longues années. Positionné en tant que numéro 10, il avait néanmoins beaucoup de libertés, et il s'en est servi pour organiser le jeu des siens. Mais il a peut-être fait des sentiments face à Mandanda avec une frappe pas assez appuyée (54e), reprise et poussée au fond par un Masouras finalement hors-jeu. Et encore un gros quart d'heure plus tard avec une reprise trop écrasée (71e). Sa qualité sur les coups de pied arrêtés a parfois amené le danger. C'est finalement lui qui trouvait la solution en distillant un centre parfait sur Hassan pour le but de la victoire (90e+1). Remplacé par Cissé (90e+3).

Olympiakos Le Pirée

- Jose Sa (6) : le gardien portugais n'a eu que très peu l'occasion de chauffer ses gants en première période. Mais il devait intervenir sur un coup-franc de Payet (34e). Dans le second acte, il n'a pas eu à attendre très longtemps pour se montrer décisif, d'un bel arrêt du pied pour remporter un face à face avec Benedetto (46e). Après cela, il a apporté de la sérénité à sa défense avec des sorties aériennes bien maîtrisées.

- Rafinha (5) : l'expérimenté latéral brésilien (35 ans), ancien du Bayern Munich, ne fait pas son âge tant il a multiplié les appels et les dédoublements dans son couloir. Mais il n'en a pas oublié de défendre face à Payet ou encore Amavi, parfois placé haut sur la pelouse.

- Semedo (5,5) : le défenseur qui a connu sa première sélection avec le Portugal lors de la dernière trêve internationale a avant tout servi de premier relanceur. Au-delà de cela, il est parfois apparu lourd dans ses interventions mais n'a pas souvent été dépassé. À l'aise balle au pied, il s'est souvent infiltré dans le milieu de terrain pour tenter d'apporter un surnombre. Il aurait même pu marquer s'il avait réussi son coup de tête (87e).

- Ba (5) : le Sénégalais, ancien du Gazélec Ajaccio, a souvent été en face à face avec Dario Benedetto. Peu mis en difficultés en première mi-temps, il se signifiait quand même dans les duels, grâce à son intensité. Bien solide, il n'a pas à rougir de sa performance en étant aussi présent à la couverture, avec par exemple un tacle remarquable sur Luis Henrique (88e).

- Holebas (6,5) : l'une des légendes du football grec. Du haut de ses 36 ans, l'expérimenté latéral a toujours ses jambes de 20 ans : une grosse activité et des montées quasiment systématiques en phase offensive, avec une belle qualité de centre à la clé, notamment vers El Arabi (39e). Bien que latéral, il pourrait être considéré comme l'un des joueurs grecs les plus dangereux dans cette rencontre.

- M'Vila (5) : tout fraîchement débarqué de l'AS Saint-Etienne, le milieu français disputait là son 7e match sous ses nouvelles couleurs. Pour cette occasion, il a été le premier à se mettre en évidence d'une reprise de volée en dehors de la surface (10e). Sinon, il a surtout effectué le travail de l'ombre devant la défense, notamment pour compenser de ses très offensifs latéraux.

- Bouchalakis (6,5) : plus avancé que son compère M'Vila, le capitaine a tenté de créer du liant entre l'attaque et la défense. Il a beaucoup navigué en tentant de trouver des passes vers l'avant. Cela tout en étant présent à la récupération, grâce à un pressing haut et des retours salvateurs. Propre aussi bien dans le jeu long que dans le jeu court, il a réussi un match complet.

- Masouras (5) : un vrai ailier, qui n'hésitait pas à lécher sa ligne de touche. De quoi ouvrir des espaces dans le cœur du jeu pour ses coéquipiers, et notamment pour Holebas. Il aurait pu ouvrir le score après avoir suivi une frappe de Valbuena, avant d'être signalé hors-jeu (54e). Mais il aurait globalement pu peser un peu plus. Remplacé par Hassan (84e). L'Egyptien est ce qu'on peut appeler le super sub. Au bon endroit au bon moment, il reprenait parfaitement un centre de Valbuena pour offrir la victoire aux siens (90e+1).

- Valbuena (6,5) : voir ci-dessus

- Randjelovic (4,5) : d'entrée, il a montré son envie d'aller percuter Jordan Amavi, aimantant le jeu de son équipe sur son côté droit. Petit à petit, le jeu a penché de l'autre côté mais il eu quelques bons ballons, mais gâchés à cause de mauvaises prises de balle ou de passes imprécises. Remplacé par Fortounis (78e). À son entrée, le meneur de jeu grec s'est directement placé dans l'axe, faisant glisser Valbuena à droite. Il a directement amené une dimension technique dans le milieu.

- El Arabi (6) : l'ancien Caennais est le serial buteur de cette équipe et une arme importante pour les Grecs. Le Marocain a cherché à peser sur la défense marseillaise aussi bien dos au but qu'à la réception des centres de ses coéquipiers. Un gros travail de conservation de balle qui aurait pu être récompensé s'il ne s'était pas emmêlé les pinceaux sur un centre de Holebas (39e), ou s'il avait cadré sa tête devant Alvaro (84e). Auteur d'un gros pressing sur la défense olympienne, il a parfois manqué de lucidité dans les derniers gestes. Remplacé par Vinagre (90e+3).

Olympique de Marseille