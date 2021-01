Frank Lampard mis à la porte par Chelsea

La suite après cette publicité

Battu avec autorité par Leicester (2-0) le mardi 19 janvier, Chelsea a concédé sa sixième défaite en 19 matches de Premier League. Seulement 9e du championnat anglais à 11 points du leader Manchester United et à 5 longueurs de Liverpool qui dispose provisoirement du dernier billet qualificatif en Ligue des Champions, Chelsea n'est pas du tout dans les temps de passage espérés. Surtout vu les ambitions importantes des Blues qui ont prit en épaisseur après un mercato d'envergure. Car oui, après une première saison réussie sur le banc de Chelsea (4e avec une interdiction de recrutement sur le dos), Frank Lampard a eu un budget transfert de 247,2 millions d'euros.

Un chiffre important surtout vu la situation économique provoquée par la crise sanitaire du Covid-19. En faisant venir Kai Havertz (Bayer Leverkusen) pour 80 millions d'euros, Timo Werner (RB Leipzig) pour 53 millions d'euros, Ben Chilwell (Leicester) pour 50 millions d'euros, Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) pour 40 millions d'euros ou encore Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Frank Lampard a pu composer son effectif selon ses souhaits et ainsi développer au mieux des idées de jeu entrevues lors de sa première saison.

Une deuxième saison difficile

Cependant dans les faits, la volonté de Frank Lampard n'a pas eu les résultats escomptés sur le terrain. Dominé par Liverpool (2-0), Arsenal (3-1), Manchester City (3-1) et dernièrement Leicester (2-0), le club londonien est dans une spirale négative avec deux victoires en championnat sur les sept derniers matches. Une situation très compliquée et qui aura eu raison de Frank Lampard. L'ancien milieu de terrain qui est une légende de Chelsea pour sa carrière de joueur n'a pas su relever la barre à temps et vient d'être limogé.

Un véritable coup dur dans sa carrière puisqu'il n'a pas su confirmer une belle première saison où il a lancé de nombreux jeunes joueurs comme Mason Mount, Fikayo Tomori, Reece James, Tammy Abraham ou encore Billy Gilmour. Dans un communiqué, la formation londonienne a annoncé le départ de Frank Lampard : «Chelsea a aujourd'hui mis fin au contrat avec Frank Lampard. C'est une saison très difficile, pas celle à laquelle le propriétaire et la direction s'attendaient», peut-on lire sur le communiqué officiel.