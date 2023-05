Le mauvais présage de Guti avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L’Espagne a relancé le feuilleton Mbappé, alors que le mercato approche à grands pas. Le Bondynois ne devrait a priori pas exercer son option d’un an supplémentaire et, tout indique qu’il sera libre en 2024. Ce qui ne veut pas forcément dire qu’il ne prolongera pas. Ce qui fait les affaires du Real Madrid… Mais possiblement aussi d’autres clubs. Et Guti en est conscient…

« Je pense qu’il faut le recruter, et espérer qu’il veuille venir. Mais ça, j’en doute. Je doute de la sincérité de son rêve de signer au Real Madrid. En janvier, il peut et s’il ne signe pas c’est qu’il veut continuer avec l’équipe qui le paye le plus. Son étape au PSG est terminée ? Peut-être. Mais il y a City aussi, pourquoi City ne pourrait pas le recruter ? Liverpool aussi… Le Real Madrid ne doit pas entrer dans ce jeu », a lancé l’ancien milieu de terrain espagnol sur le plateau de El Chiringuito de Jugones.

