Monaco : Leonardo Jardim aurait aimé rester

De retour sur le banc de l'AS Monaco en janvier 2019 pour prendre la suite de Thierry Henry, Leonardo Jardim avait permis à l'ASM de se maintenir dans l'Élite. Cependant, en décembre 2019, il était à nouveau limogé après une période compliquée. Dans les colonnes du Parisien, le technicien portugais regrette de ne pas être resté en poste un peu plus de temps après sa deuxième aventure.

«Je ne regrette rien. Lorsque j’ai décidé de revenir, j’avais bien conscience de ne pas avoir un effectif à la hauteur des précédents. Monaco était alors 19e avec 15 points. J’ai accepté car j’avais beaucoup de respect pour les dirigeants en place. J’avais envie de les aider et je n’imaginais pas le club en Ligue 2. Je l’ai maintenu. Jamais dans le football français une équipe avait réussi à se sauver dans ces conditions. La saison suivante, quand j’ai été remercié, on venait de prendre 9 points sur 12. J’aurais simplement souhaité avoir un peu plus de temps (...) Ça raconte aussi mon mérite d’avoir été en poste un peu plus de quatre ans lors de mon premier passage à Monaco, avec, à chaque fois, de bons résultats en L1 et notamment ce titre de champion en 2017, le premier du club depuis 17 ans. Sans oublier une demi-finale de C1. Quand on évoque ces belles années monégasques, mon nom y est associé», a-t-il assuré, avouant qu'il souhaitait retrouver les terrains prochainement.