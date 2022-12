Brest : Grégory Lorenzi évoque l’arrivée du nouvel entraîneur

La suite après cette publicité

Depuis le départ acté de Michel Der Zakarian, il y a deux mois et demi, ce sont Bruno Grougi, Julien Lachuer et Yvan Bourgis qui assurent l’intérim. Le Stade Brestois cherche toujours un entraîneur principal, qui s’appuiera sur ce qui est déjà en place avec les personnes présentes au club. Le directeur sportif Grégory Lorenzi s’est exprimé à ce propos, repris par L’Équipe : « On ne se donne pas de timing. On sent aussi de l’intérieur que des choses sont plutôt bien, car une dynamique a été recréée. Ça reste fragile, aussi. On sait qu’on doit apporter certaines choses. »

« On est toujours dans des discussions, des réflexions. On actera notre décision quand on aura tous les éléments. On cherche un entraîneur qui nous apporte ses idées mais qui s’appuie sur des gens déjà au club. Il y a eu un intérim. Il y a des choses qui fonctionnent et qu’on veut garder, mais on souhaite aussi prendre quelqu’un capable d’apporter sa touche, sa vision. On n’a jamais dit que le coach qui viendrait serait à la merci des trois présents », a-t-il poursuivi.

