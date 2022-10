Le Stade Brestois 29 se sépare de Michel Der Zakarian

C'était dans l'air depuis la dernière défaite du Stade Brestois face au FC Lorient (2-1) le weekend dernier, c'est désormais officiel ! Le club breton a limogé son entraineur principal, Michel Der Zakarian. « Quand on perd, on est toujours menacé, après, c'est ma direction qui décide. Ce sont eux les patrons. Moi, je suis là pour faire mon job. J'essaie de le faire du mieux possible. Mais si on n'est pas content de moi, on change. C'est la vie des coaches » s'était d'ailleurs exprimé le technicien arménien, en marge de la rencontre perdue ce dimanche.

Il faut dire que Brest traverse actuellement une période délicate. Depuis le début de la saison, Les Ty' Zefs n'ont remporté qu'une seule victoire, contre Angers (3-1) à la fin du mois d'aout, en dix journées de Ligue 1. Un bilan bien trop maigre qui a mené à cette décision. Lanterne rouge du championnat français avec seulement 6 points pris, à une longueur de Nantes et Ajaccio, le club breton est en bien mauvaise posture. Les dirigeants du Stade Brestois ont donc privilégié le départ de Michel Der Zakarian pour insuffler une nouvelle dynamique à leur équipe.

Le deuxième entraineur de Ligue 1 limogé cette saison

« Le Stade Brestois a décidé la mise à pied à titre conservatoire de Michel Der Zakarian, en qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle, ainsi que celles de ses adjoints Franck Rizzetto, David Bechkoura et Alexandre Garcia » peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué de Brest. Après Peter Bosz et son départ de l'Olympique Lyonnais en toute fin de semaine dernière, Michel Der Zakarian est donc le deuxième entraîneur de Ligue 1 à quitter son poste cette saison.

Même si aucun nom n'a encore filtré sur l'identité de son successeur sur le banc brestois pour l'instant, le technicien qui prendra sa place aura fort à faire pour redresser la situation du club breton. Pour rappel, l'entraineur de 59 ans était arrivé en Bretagne en juin 2021 pour remplacer Olivier Dall'Oglio, après quatre années sur le banc de Montpellier. Un véritable chassé-croisé puisqu'à quelques jours d'intervalle, l'ancien technicien breton avait de son côté rejoint la Paillade pour lui succéder à son tour.