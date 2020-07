Bayern Munich : Tanguy Nianzou Kouassi a fait les présentations

La suite après cette publicité

Un nouveau nom pour une nouvelle vie. Oubliez Tanguy Kouassi, place à Tanguy Nianzou. C'est ce nom qui sera floqué sur le maillot porté par le jeune défenseur central français au Bayern Munich. C'est lui-même qui l'a expliqué lors de sa conférence de presse de présentation, sans journalistes physiquement présents, COVID oblige. Accompagné de l'attaché de presse du club bavarois et surtout d'Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du club munichois, Nianzou a livré ses premiers mots.

« J'ai choisi le Bayern Munich, car c'était un très bon choix pour moi. Je veux aller de l'avant, progresser individuellement. Les jeunes joueurs qui ont joué cette année au Bayern peuvent être un exemple pour moi. Bien sûr, j'espère emprunter un chemin comme celui-ci », a-t-il déclaré en guise de réponse à une question sur le choix du Bayern. Les supporters du Paris Saint-Germain qui ne digèrent pas le départ du prometteur garçon formé au club n'en sauront pas plus.

Le Bayern Munich ravi de ce joli coup

Salihamidzic s'est lui félicité d'avoir réussi ce beau coup au nez et à la barbe du PSG et d'autres clubs européens. « C'est l'un des meilleurs joueurs européens de sa génération. Nous avons longtemps discuté. Dès que nous avons su qu'il ne signerait pas avec le PSG, nous avons tout fait pour le recruter », a-t-il expliqué avant de mieux présenter sa recrue. « Tanguy est un défenseur central qui peut être utilisé dans plusieurs positions. Il peut également jouer en six. En tant que défenseur central, il est déjà assez bon, notamment balle au pied. Il a une très bonne technique et est fort de la tête. Son profil professionnel s'intègre bien dans notre équipe. Au cours des derniers mois, Hansi Flick a montré qu'il pouvait développer davantage les jeunes talents. Nous sommes convaincus à 100% que Tanguy fera également un bon pas en avant et franchira la prochaine étape de sa carrière au Bayern. Nous sommes très fiers d'avoir pu signer un tel joueur pour le FC Bayern ».

Plutôt timide, Nianzou s'est lui contenté de réponses plutôt courtes pour se présenter. « J'ai été formé en tant que défenseur central au PSG, mais ma dernière année, j'ai joué au milieu de terrain, en 6. Mais je peux m'adapter. Je n'ai aucun problème à jouer dans d'autres positions », a-t-il déclaré, expliquant par ailleurs que « le nombre de Français a impacté ma décision ». Il faudra attendre encore un peu pour découvrir tous les dessous de sa décision, qui a rendu Thomas Tuchel particulièrement triste. Il a d'ailleurs eu un mot sur son ancien entraîneur. « J'avais une bonne relation avec ce coach, je lui suis très reconnaissant mais j'ai fait le choix de changer. Il fallait que je découvre autre chose. » Tanguy Nianzou portera le numéro 23 au Bayern Munich.