Le casting XXL du Barça pour concurrencer Marc-André ter Stegen !

La suite après cette publicité

Quatrième de Liga à deux longueurs seulement de la troisième place, actuellement occupée par le Betis, le FC Barcelone confirme un certain renouveau dans le jeu. En témoigne, à ce titre, la dernière prestation aboutie face à l'Atlético de Madrid (4-2). Sous la houlette de Xavi, désormais sur le banc catalan, les Culés semblent ainsi progressivement se dessiner un horizon dégagé et il faut bien dire que les dirigeants barcelonais ne lésinent pas sur les moyens pour permettre au club de retrouver tout son prestige.

Dans cette optique, Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang sont ainsi arrivés en terres catalanes cet hiver. De quoi ravir les supporters du club malgré les difficultés financières actuelles. Une comptabilité resserrée qui ne devrait d'ailleurs pas freiner le board catalan à opérer de nouvelles manœuvres lors du prochain mercato estival. A la recherche d'argent frais pour tenter de lancer l'opération Erling Haaland, le Barça aurait d'ailleurs déjà acté le départ de Depay, De Jong et Braithwaite mais c'est encore au rang des arrivées que les Culés travaillent actuellement et plus particulièrement au poste de gardien de but.

Alban Lafont et Illan Meslier pistés !

A noter que l'éventuelle signature d'un gardien de but pour la saison prochaine n'est pas seulement envisagée par le fait que Neto Murara puisse partir en été, mais aussi parce que les blessures au genou subies récemment par Marc-André ter Stegen amènent la direction sportive à se couvrir à moyen terme. Ainsi, dans son édition du jour, Mundo Deportivo révèle le casting du Barça pour éventuellement venir concurrencer le portier allemand de 29 ans dans les buts catalans. Et de très jolis noms sont présents dans cette liste élargie où on retrouve notamment deux grands espoirs français du poste.

Dans ce sens, on retrouve notamment Illan Meslier, gardien de but de 21 ans évoluant actuellement sous les couleurs de Leeds. International des moins de 21 ans avec la France, son contrat court jusqu'en 2026 et sa valeur marchande est quant à elle estimée aux alentours 20 millions. Autre portier bien connu dans l'Hexagone et pisté par les Blaugranas : Alban Lafont. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu'en juin 2024, il avait déjà été approché par le FCB à l'été 2018. Pour l'attirer, le Barça devrait débourser pas moins de 10 millions d'euros. Des cibles prometteuses auxquelles il faut, par ailleurs, rajouter Bartlomiej Dragowski, international polonais de la Fiorentina, Yassine Bounou, gardien de but de Séville de 30 ans ou encore Maarten Vandevoordt, titulaire à Genk et international des moins de 21 ans. Préparez-vous, le Barça compte à nouveau enflammer les futurs mercatos...