Liga : Getafe et Cadix se neutralisent

Après la victoire de Gérone contre Bilbao (2-1), la treizième journée de Liga se poursuivait, ce samedi à 14 heures, avec une affiche entre Getafe, quinzième au coup d'envoi, et Cadix, avant-dernier. Au Coliseum Alfonso Pérez, les hommes de Quique Sánchez Flores, tombeurs d'Elche le week-end dernier, voulaient confirmer.

Après une première période globalement équilibrée, les deux formations se neutralisaient et comptaient sur le second acte pour se départager. En vain. La physionomie de cette rencontre ne changeait guère et les deux équipes se quittaient dos à dos (0-0) dans une fin de match houleuse marquée par trois cartons rouges. Avec ce résultat, Getafe remonte à la douzième place. De son côté, Cadix grimpe, provisoirement, à la dix-huitième place.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Getafe

¡Con este once saltaremos al césped del Coliseum para enfrentarnos al Cádiz CF! 🙌#VamosGeta | #GetafeCádiz pic.twitter.com/AveytRQEGo — Getafe C.F. (@GetafeCF) November 5, 2022

Le XI de Cadix