Allemagne : la toute première liste de Julian Nagelsmann dévoilée

C’est une trêve internationale américaine qui attend la sélection allemande en ce mois d’octobre. En effet, la DFB, fédération de la quadruple championne du monde (1954, 1974, 1990 et 2014), a dévoilé la toute première liste de son nouveau sélectionneur Julian Nagelsmann, arrivée sur le banc à la mi-septembre. Etant pays organisateur du prochain Euro et donc exempté de matches de qualifications pour la compétition, le technicien outre-Rhin aura donc l’occasion de mettre en place ses préceptes lors de rencontres amicales face aux Etats-Unis et le Mexique.

Pour ces deux échéances prévues respectivement à East Hartford le 14 octobre et à Philadelphie quatre jours plus tard, le coach de 36 ans en a profité pour reconvoquer Leon Goretzka - qu’il a dirigé au Bayern, écarté lors de la dernière trêve septembrale. En difficulté à Arsenal depuis son départ de Chelsea cet été, Kai Havertz est présent dans le secteur offensif allemand. Victime d’une fracture à l’avant-bras, l’ailier bavarois Serge Gnabry est, quant à lui, absent après son opération fin septembre et sera encore éloigné des terrains durant plusieurs semaines.

La liste complète

Gardiens de but : Oliver Baumann (Hoffenheim), Bernd Leno (Fulham), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs : Robin Gosens (Union Berlin), Mats Hummels (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer 04), Malick Thiaw (AC Milan)

Milieux de terrain : Robert Andrich (Bayer 04), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Groß (Brighton), Ilkay Gündogan (FC Barcelone), Jonas Hofmann (Bayer 04), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Leroy Sané (Bayern Munich), Florian Wirtz (Bayer 04)

Attaquants : Kevin Behrens (Union Berlin), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Munich)