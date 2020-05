Stade Rennais : le point mercato de Julien Stéphan

Troisième de Ligue 1, le Stade Rennais pourrait bien connaître les joies d'une participation à la prochaine Ligue des champions. Mais les joueurs de Julien Stéphan devront d'abord passer par des tours de qualification réputés pour leur complexité. Auréolé de sa place sur le podium du championnat, une première dans son histoire, le club breton devra se renforcer pour appréhender au mieux un calendrier chargé. Invité sur RMC Sport, l'entraîneur rennais Julien Stéphan a évoqué le mercato estival. L'intéressé souhaite conserver l'ossature d'un groupe qui a achevé la saison à la troisième place et disputé une demi-finale de Coupe de France. Le Stade Rennais effectuera donc des petites retouches pour apporter encore plus de qualité au sein du groupe.

« Il faudra à la fois qu'on soit capable de garder notre noyau dur qui a fonctionné cette année, progresser ensemble, et qu'on soit en capacité d'apporter quelques retouches pour continuer à faire grandir l'effectif et avancer le club. Le programme sera très chargé la saison prochaine, avec des matchs qui vont s'enchaîner de façon très régulière et des rencontres tous les trois jours. Il nous faudra donc la densité et la qualité pour pouvoir tenir toute une saison à ce rythme-là. Il ne faut pas qu’on se retrouve à nouveau avec un effectif chamboulé à 50 ou 60%. On sait que ça demande du temps pour retrouver des automatismes. Ça demande aussi du temps d'avoir des résultats, donc il faut s'appuyer sur ce qui a bien fonctionné. On peut aussi améliorer cet effectif avec quelques retouches qui vont apporter de la densité, car la concurrence est forte. On a réussi cette année à terminer devant Monaco ou Lyon, des équipes qui sont dimensionnées pour normalement être à la place où on a fini. La concurrence sera encore très rude, la saison prochaine, » a ainsi décrypté le technicien breton. La feuille de route est désormais connue, les prochains jours permettront d'affiner encore plus la stratégie rennaise pour le mercato estival...