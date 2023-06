Bordeaux et Nice sur l’international ghanéen Kwadwo Opoku

Auteur d’une belle première partie de saison avec le Los Angeles FC, Kwadwo Opoku ne devrait pas faire de vieux os en MLS. L’international ghanéen, impliqué sur 6 buts en 22 rencontres (4 buts et 2 passes décisives) cette saison avec la franchise californienne, est très courtisé en Europe et notamment en France.

Selon nos confrères de Fussball Transfers, Nice et Bordeaux ont déjà pris la température auprès du Los Angeles FC pour le percutant ailier de 21 ans. En Ecosse, le Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers se seraient également renseignés, tout comme Stuttgart, fraîchement maintenu en Bundesliga, et qui souhaiterait en faire le successeur de l’ancien Parisien Tanguy Koulibaly. Pour s’attacher les services du Ghanéen, ses prétendants devront probablement débourser entre 3 et 5 millions d’euros.

