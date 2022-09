Monaco : Axel Disasi explique l'échec de la piste PSG

Axel Disasi a vécu une fin de mercato très agitée. Après l’échec de la piste Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain a tenté de recruter le défenseur central de l’AS Monaco. Ce dernier était intéressé par le projet francilien, mais l’affaire ne s’est pas conclue. Resté sur le Rocher, Disasi ne regrette pas. Mais s’il doit partir, ce ne sera sans doute pas pour aller au PSG.

« Le PSG ? C'est toujours plaisant d'être associé au PSG, c'est un club très ambitieux, mais on arrivait en fin de mercato. Je me sens bien à l'ASM, il y a eu contacts, cela s'est intensifié après le match de Paris, au Parc des Princes. Mais je sentais que je passais un cap à Monaco alors, je voulais continuer. Il me reste trois ans de contrat, j'aime bien l'Angleterre. C'est mon Championnat de prédilection. À choisir, je prendrai l'endroit où je peux le plus progresser », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.