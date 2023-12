Napoli : l’agent de Victor Osimhen lève le voile sur les rumeurs de départ

La voie du renouveau s’est construite avec de la patience, des stratégies, des rebondissements et des coups de théâtre mais la prolongation de contrat de Victor Osimhen avec le Napoli a bien été officialisée ce week-end. L’attaquant nigérian sera contractuellement un joueur des Partenopei au moins jusqu’en juin 2026. Une récompense après de longues négociations effectuées avec la direction et notamment le président Aurelio De Laurentiis. Au total, une douzaine de réunions a été organisée entre le mois de juin et de décembre pour boucler ce renouvellement. Interrogé par le Corriere dello Sport, l’agent de Osimhen, Roberto Calenda, est revenu sur cette prolongation et tient à rassurer les tifosi : «Le contrat est confidentiel. Victor se porte bien à Naples et veut aller le plus loin possible. Il l’a toujours dit et démontré sur le terrain. Nous venons de clôturer un renouvellement très important dans l’histoire du football italien. Profitons-en. Et cela montre que certains récits étaient faux».

«J’ai entendu dire que j’aurais préféré ne pas renouveler pour le faire partir immédiatement. Le jeu habituel du reproche du procureur : ce n’était pas vrai. Je représente Victor et je vise le meilleur pour lui, avec lui : nous visions tous les deux un renouvellement depuis l’été dernier. Écoutez, l’été dernier, de nombreuses offres sont arrivées, même des monstrueuses, mais De Laurentiis voulait garder Victor et nous nous sommes rendus disponibles. S’il y avait eu l’envie de partir, nous l’aurions dit. Et au lieu de cela, nous avons travaillé, et beaucoup, uniquement sur le renouvellement. Et l’été prochain, ce sera pareil : nous parlerons à De Laurentiis et verrons ensemble quoi faire», a-t-il ensuite conclu dans les colonnes de nos confrères italiens.