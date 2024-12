PSG : Galatasaray accélère pour Milan Skriniar

Hier, nous avons fait un large point sur le dossier Milan Skriniar sur notre site. Nous vous avons notamment expliqué que la Juventus, en quête d’un défenseur central, suit de très près le joueur du PSG. Un accord a même été trouvé il y a un mois entre la Vieille Dame et l’ancien de l’Inter. Mais ce dossier n’avance plus vraiment puisque le PSG ne veut pas faire d’effort financier pour faciliter le départ de son joueur à Turin. En parallèle, Galatasaray tente de doubler l’écurie piémontaise. Mais nous vous avons expliqué que Skriniar ne compte pas renoncer à son imposant salaire. Ce qui ne fait pas les affaires des Turcs.

La suite après cette publicité

Malgré tout, les Stambouliotes ne comptent pas lâcher le morceau. Ce mercredi, FotoMaç révèle que l’entraîneur, Okan Buruk, et le directeur sportif, Abdullah Kavukcu, sont en Europe et plus précisément à Milan en Italie afin de faire avancer les choses. L’idée est de poursuivre les discussions et de boucler le transfert du joueur parisien, mais également de Paulo Dybala (AS Roma). Il reste à savoir si Galatasaray, qui suivrait aussi Randal Kolo Muani selon FotoMaç, arrivera à ses fins. La suite au prochain épisode…