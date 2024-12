Milan Škriniar contrarie les plans mercato du PSG !

«Mentalement, on va dire que je vais bien. Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c’est mon travail à l’entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J’essaie d’être dans la meilleure forme possible (…) J’ai déjà été dans cette situation par le passé et je m’en suis toujours sorti avec succès. Je pense que ce sera encore le cas aujourd’hui.» Début octobre, Milan Škriniar s’épanchait sans langue de bois sur sa situation compliquée au PSG lors d’une conférence de presse organisée en marge d’un rassemblement de l’équipe nationale de Slovaquie.

La suite après cette publicité

Depuis cette sortie médiatique, trois titularisations en Ligue 1 face à des adversaires relativement modestes, à savoir Strasbourg, Angers et Toulouse. Pour le reste, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a finalement plus joué avec sa sélection nationale qu’avec le PSG d’autant que Luis Enrique ne lui a pas fait disputer la moindre minute en Ligue des Champions. Autant dire que cela fait cher la minute jouée pour un joueur au salaire astronomique qui culmine à 10 M€ net par an !

Le PSG ne va pas brader Milan Škriniar… qui ne veut pas rogner sur son confortable salaire

Dès lors, que faire du très encombrant Milan Škriniar ? L’option Juventus est une évidence, du moins pour le club turinois qui est en quête d’un défenseur expérimenté, encore plus depuis la grave blessure de Gleison Breimer, forfait pour le reste de la saison. Comme nous vous l’avions révélé il y a un mois, un accord avait même été trouvé entre la Juve et le joueur, et les négociations avec Paris avaient déjà été entamées. Le club parisien réclamait alors une somme importante aux Italiens, qui souhaitaient inclure différents joueurs pour faciliter l’opération.

La suite après cette publicité

Depuis rien n’a bougé. Il faut dire que le PSG n’entend pas faire le moindre effort financier pour faciliter l’exfiltration de son très coûteux défenseur. De son côté, ce dernier attend fébrilement le mercato d’hiver, mais n’entend pas non plus tirer un trait sur son confortable salaire. L’option Galatasaray n’est donc pas la priorité pour le défenseur parisien et en l’état, on imagine mal le club turc prendre en charge la totalité du salaire du n°37 du PSG.

À l’instar d’un Chancel Mbemba à l’OM, Milan Skriniar pourrait contrecarrer les plans mercato du PSG. Luis Campos qui s’active pour recruter un défenseur central, Abdukodir Khuzanov (Lens) et Ilya Zabarny (Bournemouth) notamment, va devoir faire avec cette épineuse équation. Sans oublier Presnel Kimpembe, lui aussi écarté en défense centrale et pour qui les prétendants ne se bousculent pas au portillon. À Paris, encore plus qu’ailleurs, le mercato hivernal s’annonce compliqué et plein de rebondissements…