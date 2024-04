Barça-PSG : un ancien arbitre espagnol crie au scandale sur le rouge de Ronald Araújo

Cette action continue de faire polémique. L’expulsion du défenseur uruguayen, Ronald Araújo, à la 30ème minute n’est pas au goût de tout le monde en Espagne. L’ancien arbitre international espagnol, Eduardo Iturralde González, n’a pas mâché ses mots quand il a été interrogé au sujet de la décision de l’arbitre roumain, Monsieur István Kovács. Lancé en profondeur, Bradley Barcola a reçu un long ballon et Ronald Araújo a tenté de l’arrêter, heurtant son avant-bras entre le cou et le visage de l’attaquant du PSG. L’arbitre n’a pas hésité et a adressé un carton rouge direct au défenseur barcelonais, laissant ainsi les Blaugrana à dix pendant plus d’une heure :

«Ce n’est pas une faute. Le PSG se jette, Barcola se jette. La VAR n’intervient même pas parce qu’à partir de ce moment, ils considèrent la décision comme bonne et valident ainsi le choix de Kovacs. C’est un fait de jeu où Araújo met sa main sur l’épaule de l’attaquant parisien dans la dispute pour le ballon, et il se laisse tomber tout seul. Pour moi, il n’y a aucune faute, ça c’est une certitude. Mais si l’arbitre a constaté une faute et la siffle, le rouge est alors incontestable», a déclaré l’ancien arbitre international sur les ondes de la Cadena SER. Ce fait de jeu n’a pas fini de faire couler de l’encre en Catalogne.