LdC, Manchester City : Pep Guardiola prévient le Borussia Dortmund

Vainqueurs du Borussia Dortmund 2 buts à 1 à domicile hier soir, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas fait l’affaire du siècle avant le match retour et leur qualification est encore très loin d’être acquise. La semaine prochaine lors du match retour, le tacticien catalan sait qu’il faudra que son équipe soit très sérieuse et bien armée pour éliminer cette vaillante équipe de Dortmund.

La suite après cette publicité

«Quand vous gagnez 26 matchs sur 27 et qu'ils ne gagnent pas la Bundesliga, la pression est sur nos épaules. Maintenant, nous allons là-bas à 2-1. Tout le monde croyait que nous allions gagner. Nous avions un engagement et un désir incroyable de nous qualifier. Je demande aux joueurs de gagner le match. Nous l'avons fait et maintenant nous allons à Dortmund pour ne pas défendre. Nous allons ajuster notre pressing, ajuster notre construction et jouer 90 minutes pour essayer d'atteindre la demi-finale», comme il l’a expliqué à la presse après la rencontre. Les Citizens parviendront-ils à chasser leurs vieux démons et à enfin passer un cap en Ligue des Champions ?