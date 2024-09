La folle promotion de DAZN pour suivre la Ligue 1 !

Youpi, la trêve est finie ! Après deux semaines dédiées au football international, avec deux matches de l’équipe de France, c’est le feuilleton que tout le monde attend qui reprend ses droits. Oui, la Ligue 1 McDonald’s revient dès ce week-end pour la 4e journée de championnat. Elle est particulièrement attendue puisque les premières semaines de compétition ont déjà ravi les téléspectateurs. Avec le PSG, l’OM et Monaco déjà au top, avec la belle surprise Nantes, ou encore le LOSC ou le RC Lens, le suspense est déjà au rendez-vous.

La suite après cette publicité

Et les affiches sont alléchantes, avec deux représentants en Ligue des Champions qui s’affrontent, le PSG et Brest, ou encore un RC Lens-OL déjà très important pour le club rhodanien, qui a manqué son début de championnat. Et vous, si vous avez aussi manqué le début de la L1, DAZN ne vous a pas oublié ! La plateforme qui diffuse 100 % de la Ligue 1 (8 matches en exclusivité, et le 9e en décalé chaque weekend) sort de son chapeau une sacrée promotion !

Toute la L1 pour 19,99€ par mois !

Du 10 septembre au 22 septembre, une offre de bienvenue est exceptionnellement lancée. Si vous souscrivez à l’offre DAZN Unlimited, qui vous garantit 100% de la Ligue 1, vous ne paierez que 19,99 € par mois (pour un engagement d’un an) ! Soit 120 euros d’économisé ! Et si vous ne voulez pas vous engager sur un an, une offre vous est proposée, avec les deux premiers mois à 19,99 € par mois (puis le prix habituel de 39,99€ ensuite).

La suite après cette publicité

DAZN sort donc le grand jeu pour séduire un maximum de fidèles du championnat français. D’autant que le programme des prochaines semaines est particulièrement attrayant, avec un OL-OM qui sera diffusé exclusivement sur DAZN le 22 septembre prochain ! On rappelle également que vous avez aussi la possibilité de diminuer le prix de l’abonnement et de vous offrir 1 match de Ligue 1 McDonald’s pour seulement 14,99 € par mois avec engagement, ou 19,99 € par mois sans engagement. C’est l’avantage du pack Super Sports. Et n’oubliez pas que vous bénéficiez pour chacune de ces offres de tout le catalogue DAZN, avec la Betclic ELITE pour retrouver l’intégralité du championnat de basket français en exclusivité, l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler League, des combats de boxe et de MMA avec la PFL et Bellator et de kick-boxing avec Glory.

Pour ne rien manquer de votre championnat préféré, n’hésitez plus et souscrivez à l’une des offres DAZN !