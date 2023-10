Roberto Martinez déchaîne les passions au Portugal

Après le véritable fiasco de la Coupe du Monde au Qatar, les Diables Rouges ayant été éliminés dès la phase de poules, Roberto Martinez a d’ailleurs dû annoncer son départ de la sélection belge dont il était l’entraîneur principal depuis plus de six longues années. Sous ses ordres, la génération dorée n’a pas pu décrocher un titre majeur. L’Espagnol n’aura donc pas réussi à tenir toutes ses promesses avec le Belgique malgré une 3ème place lors du Mondial 2018 en Russie. De l’autre côté, l’élimination du Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 face au Maroc a eu raison du sélectionneur Fernando Santos, même avec deux titres acquis lors de l’Euro 2016 en France et pour la première édition de la Ligue des Nations en 2019.

Si José Mourinho avait notamment été évoqué pour prendre les rênes de la Seleçao Das Quinas, c’est finalement Roberto Martinez qui est arrivé sur le banc du Portugal. Et ce dernier avait plusieurs dossiers chauds à gérer d’entrée comme le cas du capitaine déjà historique de la sélection lusitanienne, Cristiano Ronaldo, tout en profitant de l’émergence au plus haut niveau de Gonçalo Ramos. Une transition qui pouvait fortement ressembler à un piège mais qui s’est transformée en conte de fées pour l’Espagnol. C’est bien simple, depuis le début des éliminatoires pour l’Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne, l’entraîneur de 50 ans a enchaîné sept victoires en autant de rencontres disputées avec les coéquipiers du joueur d’Al-Nassr en Arabie saoudite.

Quelques doutes persistent

Positionné dans un groupe J largement à sa portée, le Portugal n’a donc pas traîné pour se qualifier pour la prochaine compétition internationale sous la houlette de Roberto Martinez en s’imposant respectivement contre le Liechtenstein, la Bosnie-Herzégovine, l’Islande et par deux fois face au Luxembourg et à la Slovaquie. Le tout en inscrivant 27 réalisations, ce qui en fait la meilleure attaque de ces éliminatoires, avec un Cristiano Ronaldo, deuxième meilleur buteur également. Défensivement, la Seleçao Das Quinas a aussi des arguments. Les Portugais ont d’ailleurs encaissé leurs deux premiers buts en fin de rencontre contre les Slovaques ce vendredi. Seules l’équipe de France et la sélection hongroise font mieux que les joueurs du sélectionneur portugais.

Mais outre ses statistiques prometteuses, Roberto Martinez a réussi à fédérer un groupe constitué de nombreux joueurs confirmés et talentueux avec un Cristiano Ronaldo qui a retrouvé ses sensations comme en témoigne son dernier doublé. Néanmoins, le nouveau sélectionneur portugais inquiète sur son incapacité à faire confiance à la jeune génération, comme il avait pu le faire avec la Belgique avant cela. «Des critiques ont récemment fait surface à propos de ses sélections, qui sont toujours basées sur les mêmes joueurs. Les joueurs en forme - comme Paulinho ou Peto (Pedro Gonçalves) - ne sont alors pas pris en compte. Mais jusqu’à présent, il n’a pas hésité à prendre ses responsabilités devant les médias. Il a déjà dit ouvertement qu’il voulait devenir champion d’Europe», a confié André Zeferino, journaliste pour Record, à Sporza, avant de confirmer les nombreuses attentes qui sont placées sur l’Espagnol : «le vrai leadership se manifeste dans les situations de crise, bien sûr. Et le sélectionneur n’a pas encore connu cela au Portugal. On attend de voir comment il réagira à ce moment-là». Tout comme on observera s’il osera changer ses plans dans les mois à venir. Réponse sur le terrain !