PSG : Mauricio Pochettino veut accueillir deux anciens protégés

Le 24 janvier, peu avant midi, la saison du Paris Saint-Germain a pris un tournant inattendu. Très vite, plusieurs médias germaniques ont commencé à évoquer un licenciement de Thomas Tuchel, l'entraîneur du club de la capitale. S'il n'a pas encore été confirmé officiellement depuis, tout porte à croire que le champion de France publiera un communiqué officiel pour annoncer la nouvelle dans les prochaines heures.

Et le remplaçant du tacticien allemand est déjà trouvé, puisque tout porte à croire que c'est Mauricio Pochettino qui endossera le costume d'entraîneur du Paris Saint-Germain. L'ancien joueur du club va prendre les commandes de l'équipe dans les prochains jours, et si on se fie à ce qui se dit ailleurs, en Argentine notamment, son arrivée va par exemple convaincre Mauro Icardi de rester à Paris.

Pochettino veut retrouver deux anciens

Mais ce n'est pas tout. Le sérieux quotidien britannique The Times dévoile que l'arrivée de l'Argentin sur le banc de touche du Parc des Princes pourrait faciliter l'arrivée de deux cibles parisiennes : Dele Alli et Christian Eriksen, joueurs essentiels pendant le mandat de l'ancien défenseur du côté de Tottenham. Si certains médias spéculaient déjà sur la possible arrivée des deux joueurs, le futur entraîneur parisien souhaite bel et bien les retrouver.

Selon la publication anglaise, il serait ravi de pouvoir avoir ces deux joueurs sous ses ordres à nouveau dans les prochains mois. On rappelle que récemment, l'Inter a ouvert la porte au Danois et a confirmé qu'il sera placé sur la liste des transferts, alors que l'Anglais n'est pas dans les plans de José Mourinho qui s'en est récemment pris à lui. Le Times évoque même une décision de nommer Pochettino à la tête du PSG qui pourrait changer la carrière des deux concernés. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo seront prêts à gâter leur nouveau collègue...